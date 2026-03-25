Aperitivo letterario alle Clarisse: Alessandro Bellomarini presenta “Fottuta borghesia”

Grosseto. Prosegue il ciclo degli aperitivi letterari al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto, appuntamenti che uniscono la presentazione di libri contemporanei a momenti di convivialità e approfondimento.

Giovedì 26 marzo alle 18.00 sarà ospite Alessandro Bellomarini, autore del romanzo “Fottuta borghesia”, in dialogo con Fulvia Perillo. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione Letteratura e Dintorni. Il costo di partecipazione è di 3 euro, ridotto a 2 euro.

L’appuntamento sarà accompagnato da una degustazione dei vini del Podere 414.

L’autore e il libro

Alessandro Bellomarini, classe 1988, è scrittore, paroliere e autore teatrale. La sua attività attraversa ambiti diversi della scrittura, dalla narrativa alla scena, con uno stile riconoscibile per intensità e attenzione alle dinamiche psicologiche e sociali contemporanee.

Al centro dell’incontro, il suo ultimo libro “Fottuta borghesia”, un’opera che si configura come un ritratto lucido e spietato della giovinezza borghese nella Roma degli anni Novanta. La narrazione segue la vicenda di Fabrizio, protagonista inquieto e autodistruttivo, immerso in un contesto apparentemente privilegiato, ma segnato da fragilità profonde e contraddizioni irrisolte.

Attraverso una scrittura tagliente e un ritmo serrato, il romanzo mette in luce illusioni, relazioni tossiche e derive esistenziali, restituendo un affresco crudo di un ambiente sociale in cui l’apparenza di stabilità nasconde vuoti interiori e dinamiche corrosive.