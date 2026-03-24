Ecco Chocomoments: nel weekend la città si trasforma nella Fabbrica del Cioccolato

Follonica (Grosseto). In arrivo la prima edizione di Chocomoments Follonica, la festa del cioccolato artigianale, un goloso e divertente viaggio alla scoperta del cioccolato artigianale.

La manifestazione è organizzata da Fiva in collaborazione con Chocomoments e Confcommercio Grosseto – delegazione di Follonica -, con il patrocinio del Comune di Follonica e rappresenta per adulti e bambini l’evento più dolce dell’anno.

Da venerdì 27 marzo a domenica 29 marzo la Fabbrica del Cioccolato, con tutte le sue attrazioni, arriva nel centro di Follonica. I profumi del cioccolato invaderanno la città, ci sarà animazione per bambini, lezioni per gli adulti, tante proposte ghiotte per tutti i gusti e verrà inoltre lasciato ampio spazio alla solidarietà. Cuore pulsante della manifestazione sarà la mostra-mercato del cioccolato artigianale con stand sempre aperti: venerdì, sabato e domenica, dalle 10.00 alle 20.00. Un’occasione speciale per scoprire ed assaggiare il ricco assortimento di deliziose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, cremini e cialde e tantissime altre cioccolatose proposte. Tanti gli eventi in programma per scoprire i segreti del buon cibo degli dei.

Il programma

Si apre venerdì con le lezioni degli alunni degli Istituti scolastici, in programma dalle 10 alle 13; alle 15 premiazione delrRione Centro e si continua alle 18 con lo show cooking, a cura dei maestri cioccolatieri Chocomoments, “Come nasce una sacher”.

Sabato, alle 12.30, show-cooking a cura dei maestri cioccolatieri “Come nasce la tanto desiderata tavoletta Dubai”, con ripieno di crema al pistacchio e pasta kataifi. Alle 15 premiazione dei rioni Senzuno, Pratoranieri e Chiesa, Da non perdere lo show, sempre sabato alle 18, durante il quale verrà realizzata una tavoletta da guinness: 10 metri di cioccolato verranno preparati live in Piazza Guerrazzi. Una volta terminata la maxi – tavoletta, verrà data in degustazione ad offerta a tutti i presenti, un momento unico da non perdere. I ricavati raccolti verranno devoluti a favore della Croce Rossa italiana – Comitato di Follonica.

Domenica, alle 12.30, show cooking a cura dei maestri cioccolatieri di Chocomoments, nel quale verrà realizzata sul momento la pralina di Follonica, un cioccolatino unico realizzato con un ingrediente svelato all’ultimo per omaggiare il territorio. Alle 15 premiazione dei rioni Capannino, 167, Cassarello e Zona Nuova.

Per i più piccoli c’è il laboratorio ChocoBaby, aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30. I bambini potranno improvvisare con il cioccolato preparando deliziosi cioccolatini da gustare a casa con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini e attrezzi per la lavorazione (costo 7,00 euro, non è necessaria la prenotazione).

Sabato e domenica, dalle 10.00 alle 12.00, si lascia spazio gli adulti che potranno imparare a fare i cioccolatini partecipando al mini-corsi di pralineria per principianti a cura dai maestri cioccolatieri ChocoMoments (costo 30,00 euro a persona, prenotazione obbligatoria all’indirizzo giancarlo.maestrone@gmail.com). Informazioni sulla pagina Facebook Chocomoments la Fabbrica del cioccolato.

“Siamo entusiasti di ospitare a Follonica Chocomoments, un evento che trasforma il cuore della nostra città in un laboratorio a cielo aperto dedicato all’eccellenza artigianale – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani -. Piazza Guerrazzi diventerà un punto di riferimento non solo per i golosi, ma per tutte le famiglie che cercano un’occasione di socialità e divertimento di qualità. Questa manifestazione dimostra la volontà dell’amministrazione di rendere Follonica viva e attrattiva durante tutto l’anno”.

“Portare la Fabbrica del Cioccolato a Follonica rappresenta un’importante opportunità per il nostro tessuto commerciale e turistico – sottolinea il vicesindaco e assessore alle attività produttive Danilo Baietti -. Grazie alla collaborazione con Fiva, Chocomoments e Confcommercio, offriamo ai cittadini e ai visitatori un programma ricchissimo, coinvolgendo le associazioni in maniera attiva: dagli show-cooking alla solidarietà con la Croce Rossa, fino ai laboratori per i più piccoli”.