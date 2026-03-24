“Follonica Summer Nights”: Kid Yugi in concerto al Parco Centrale

Follonica (Grosseto). In seguito all’annuncio e al grande successo riscontrato di “Anche gli eroi muoiono Tour”, il suo primo tour nei palasport con date già sold out a Roma, Milano, Bari e Napoli, Kid Yugi annuncia le date di “Anche gli eroi muoiono Summer Tour”, la tournée estiva nei principali festival italiani e con tappa anche in Svizzera.

Il tour farà tappa a Follonica il 7 agosto al Parco Centrale per il “Follonica Summer Nights”.

Prevendite aperte da domani, mercoledì 25 marzo, alle 14.00.

Il tour

Kid Yugi continuerà a portare live sul palco tutte le sue più grandi hit e i brani contenuti nel nuovo album “Anche gli eroi muoiono”, disponibile dal 30 gennaio scorso e certificato direttamente disco di platino nella settimana di debutto e ora doppio disco di platino. Con il nuovo progetto l’artista ha già conquistato il record di album più venduto di sempre nella settimana di debutto nell’epoca dello streaming, posizionandosi alla #1 della classifica Fimi/Niq, sia per gli album sia per cd, vinili e musicassette più venduti, con tutte le tracce in Top 20 della classifica dei singoli e confermandosi in vetta alla classifica degli album più venduti (Fimi/Niq) per cinque settimane consecutive.

“Anche gli eroi muoiono” approfondisce i temi centrali della scrittura di Kid Yugi: il confine sottile tra bene e male, l’analisi della società contemporanea, la perdita dei valori assoluti e il concetto di eroe nell’epoca moderna. Il progetto nasce da una riflessione profonda sulla figura dell’idolo e sul valore attribuito alle persone oggi, spesso misurato in termini di successo e denaro. L’artista, attualmente tra i più ascoltati in assoluto in Italia, apre in modo strabiliante il 2026, reduce dal successo straordinario di “I nomi del diavolo”, album certificato cinque volte disco di platino, che ha debuttato alla #1 della classifica Fimi/Niq ed è presente tra gli album più venduti da oltre 98 settimane. Con 22 dischi di platino, 16 dischi d’oro, più di 2,5 miliardi di stream complessivi e milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Kid Yugi si conferma una delle figure centrali del rap italiano contemporaneo.