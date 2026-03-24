Borse di studio “Io Studio”: aperto l’avviso del Comune per gli studenti delle superiori

Scarlino (Grosseto). Il Comune di Scarlino ha pubblicato l’avviso per la formazione dell’elenco dei potenziali aventi diritto alle borse di studio “Io Studio”, promosse dal Ministero dell’istruzione e del merito per l’anno scolastico 2025/2026.

L’intervento rientra nell’ambito delle misure a sostegno del diritto allo studio e ha l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica, contribuendo alle spese per l’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto e per l’accesso a beni e servizi culturali.

Possono presentare domanda le studentesse e gli studenti residenti nel Comune di Scarlino, iscritti a un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritario, per l’anno scolastico 2025/2026, appartenenti a nuclei familiari con un Isee non superiore a 15.748,78 euro e che non hanno beneficiato del contributo regionale “Libri Gratis” per l’anno scolastico 2025/2026.

L’importo della borsa di studio è stabilito in 250 euro, con la possibilità di essere incrementato fino a un massimo di 500 euro in base alle risorse disponibili a livello regionale.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre venerdì 17 aprile 2026 al Comune di Scarlino, tramite Pec, raccomandata A/R oppure consegna a mano all’ufficio Protocollo, previo appuntamento.

Il Comune provvederà alla verifica delle istanze e alla trasmissione dell’elenco degli ammessi alla Regione Toscana, che redigerà la graduatoria unica regionale da inviare alMministero per l’assegnazione definitiva delle borse di studio.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio scuola al numero 0566,38529 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica c.brunese@comune.scarlino.gr.it.

L’avviso completo e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Scarlino.