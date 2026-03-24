Referendum giustizia, i 5 Stelle: “La vittoria del No premia il grande impegno in Maremma”

Grosseto. Il voto referendario si chiude in Maremma con oltre un punto e mezzo di scarto tra l’affermazione del “No” ed il “Sì” supportato dall’intero centrodestra. A Grosseto, Follonica, Massa Marittima e Orbetello, le quattro città della provincia, così come in molti altri comuni, il risultato a favore del “no” è stato netto ed ha portato ad un risultato in linea con quello nazionale.

«Anche in Maremma il quadro è chiaro – esordisce Daniela Castiglione, delegata referendaria del Movimento 5 Stelle per la provincia di Grosseto –, le cittadine ed i cittadini sono ritornati alle urne ed hanno sonoramente bocciato la legge Nordio e la stessa leadership di Giorgia Meloni, che da Presidente del Consiglio ha provato a imporla al Paese. Nonostante la discesa in campo dei pesi massimi dei partiti al Governo, il voto delle italiane e degli italiani è evidente e rappresenta un segnale politico fortissimo, un vero e proprio avviso di sfratto al Governo che ha collezionato in quattro anni zero risultati e zero riforme. I cittadini e le imprese hanno fatto capire che le urgenze sono altre, e sono relative al lavoro povero, agli scarsi investimenti nelle infrastrutture e nella produzione agricola ed industriale, in un quadro internazionale in cui l’Italia, e di conseguenza la Toscana e la provincia di Grosseto, continuano a ritrovarsi ai margini».

«Questo è un voto molto politico, come ha subito ricordato il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte – chiosa Daniela Castiglione –, fino a qualche mese fa tutte le previsioni davano per scontata una robusta vittoria del “sì”. Questa primavera si apre invece una nuova fase politica, nella quale anche i maremmani vogliono essere protagonisti per voltare pagina, segnando la richiesta di una politica più attenta alle esigenze delle persone e dei territori».