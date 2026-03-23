“Mater sola”: lo spettacolo di danza in scena nella ex Chiesa dei Bigi

Grosseto. Grande attesa per “Mater sola”, il terzo quadro della “Trilogia del tempo sospeso” della compagnia Francesca Selva. Un progetto che riflette sulle fratture del presente e si ispira alle vittime delle guerre contemporanee, scegliendo come figura centrale quella della madre intesa come archetipo universale del dolore e della resistenza.

In scena – venerdì 27 marzo alle 19.00 nella cornice all’ex Chiesa dei Bigi nell’ambito della rassegna “Respiri di Bellezza” – la performance interpretata è un toccante solo interpretato dalla danzatrice Paola Foresi.

Lo spettacolo

Lo spettacolo – nato dalla coreografia di Francesca Selva e realizzato con il sostegno del Ministero italiano della cultura, della Regione Toscana e dell’Istituzione Le Mura – non è una narrazione della guerra, ma delle sue conseguenze intime e permanenti. Irrompe nello spazio un corpo che attraversa assenza, perdita e memoria. Il movimento si fa essenziale, a tratti trattenuto, a tratti attraversato da improvvise tensioni, come se il corpo custodisse e insieme rivelasse le macerie invisibili della storia.

La madre sola è corpo che resta, che continua a generare senso anche quando tutto sembra distrutto. In questo gesto si afferma la forza della danza come atto politico e umano: un modo per ricordare, per sostare nel dolore senza distogliere lo sguardo, in dialogo con lo spazio e con le opere custodite dal museo.

Anche in questa occasione, lo spettacolo sarà introdotto dal direttore del Polo culturale Le Clarisse, Mauro Papa, che guiderà il pubblico in un percorso tra i dipinti in relazione alla creazione coreografica.

“Respiri di Bellezza” è la rassegna ideata e curata da Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva con la direzione artistica di Marcello Valassina, realizzata in collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse e Fondazione Grosseto Cultura, con il patrocinio del Comune di Grosseto e dell’Istituzione Le Mura e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Ingresso allo spettacolo e visita al Museo: 5 euro

Informazioni e prenotazioni: prenotazioni.clarisse@gmail.com