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Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella frazione

L'intervento è in programma giovedì 26 marzo

di Redazione
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Santa Fiora (Grosseto). Giovedì 26 marzo Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Santa Fiora per l’allaccio della bonifica idrica in via Giacomo Matteotti.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 14.15 alle 17.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nella frazione di Marroneto. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.30.

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