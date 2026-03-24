Torna la borsa di studio dedicata ad Aldo Aurigi: è riservata agli studenti delle medie

Paganico (Grosseto). Sono aperte le iscrizioni alla 7ª edizione della borsa di studio “Aldo Aurigi”, iniziativa promossa insieme alla famiglia Aurigi per valorizzare l’impegno e il merito degli studenti della scuola secondaria di primo grado del territorio del Comune di Civitella Paganico.

La borsa di studio è dedicata alla memoria di Aldo Aurigi, nato a Civitella Marittima nel 1945 e da sempre impegnato nella promozione dello sport e della cultura – in particolare quella musicale – tra i giovani del territorio. L’iniziativa nasce proprio con l’obiettivo di sostenere e incoraggiare i ragazzi e le ragazze che si distinguono per costanza nello studio e nei risultati scolastici.

Il bando

Il bando è rivolto agli studenti delle classi prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado di Paganico, che abbiano conseguito una media dei voti non inferiore a 8/10 nelle discipline curricolari.

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di ammissione alla graduatoria entro le ore 13.00 di lunedì 27 luglio 2026.

L’importo complessivo delle borse di studio è di 1.000 euro, suddiviso in tre premi destinati agli studenti più meritevoli: 200 euro per la classe prima, 300 euro per la classe seconda e 500 euro per la classe terza.

Con questa iniziativa l’amministrazione comunale intende ribadire l’importanza di riconoscere e valorizzare l’impegno scolastico dei giovani, sostenendo percorsi di crescita basati su curiosità, determinazione e responsabilità.

Come ricordato anche durante le passate edizioni, l’obiettivo della borsa di studio è proprio quello di premiare la costanza nello studio e incoraggiare i ragazzi a coltivare le proprie passioni e i propri talenti, contribuendo allo stesso tempo a rafforzare il legame tra scuola, famiglie e comunità.

Tutte le informazioni sul bando e sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Civitella Paganico.

Bando e modulistica al link: www.comune.civitellapaganico.gr.it

Nella foto: i vincitori della passata edizione.