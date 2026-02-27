“L’orso e la formica”: Elisabetta Tosoni presenta il suo libro sul Parco nazionale d’Abruzzo

Orbetello (Grosseto). Sabato 28 febbraio, alle 17, al centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’oasi Wwf della laguna di Orbetello, si terrà la presentazione del libro “L’orso e la formica” a cura dell’autrice dott.ssa Elisabetta Tosoni.

Il libro è edito dalle Edizioni del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ed è arricchito dalle foto degli altri due autori, i fotografi Bruno D’Amicis e Umberto Esposito.

Il libro

Una zoologa e due fotografi ci guidano alla scoperta degli orsi dell’Appennino, svelando i segreti e le storie che gli stessi animali hanno voluto condividere. Questo memoir scientifico nasce da un’urgenza e da alcune domande: perché l’orso e l’Appennino costituiscono un binomio tanto peculiare? Quali sono le connessioni che legano questo animale alle sue montagne? E, soprattutto che cosa vuol dire davvero coesistere? Un vero viaggio di scoperta tra scienza ed emozione per scoprire l’orso, ma anche quanto è importante, per noi esseri umani, riallacciare quel legame profondo con la natura per agire con consapevolezza e responsabilità, contribuendo alla sfida della coesistenza: ormai una necessità più che una scelta.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terrà al Casale della Giannella, ad Orbetello, lungo la strada provinciale 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9).

