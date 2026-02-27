Referendum sulla riforma della giustizia: al via la campagna a favore del Sì

Grosseto. Parte la campagna informativa a favore del Sì al referendum sulla riforma della giustizia, promossa dal comitato Azzurro Donna, in collaborazione con Forza Italia, Giovani Forza Italia provinciale di Grosseto, Azzurro Donna provinciale e i comitati cittadini per il Sì.

Gli incontri si terranno il 28 febbraio, dalle 10 alle 13, in piazza Socci a Grosseto, il 7 marzo a Castel del Piano, il 10 marzo a Monte Argentario..

“Perché votare Sì – si legge in una nota di Azzurro Donna -: garantisce un giudice davvero terzo e imparziale; rafforza il diritto di difesa e l’equilibrio tra accusa e difesa; supera la commistione tra chi accusa e chi giudica; avvicina l’Italia ai modelli delle democrazie liberali europee”.

I comitati invitano tutti i cittadini interessati a partecipare per informarsi, confrontarsi e comprendere meglio le ragioni del Sì.

“Sarà un’occasione per confrontarsi . Sarà un’occasione importante di confronto e partecipazione – spiegano la presidente del comitato per il Sì di Azzurro Donna, Carla Novembri, e Ludovico Baldi, coordinatore comunale di Forza Italia Giovani –. Crediamo che sia fondamentale creare spazi di dialogo aperto e rispettoso, in cui ogni cittadino possa porre domande, esprimere dubbi e ricevere chiarimenti. Solo attraverso un’informazione completa e trasparente è possibile compiere una scelta consapevole e responsabile”.

