Home Colline MetallifereFesta dei Musei: apertura gratuita e visita guidata al Maps
Colline MetallifereCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli Colline MetallifereCultura e Spettacoli Grosseto

Festa dei Musei: apertura gratuita e visita guidata al Maps

Domenica primo marzo il Museo archeologico del Portus Scabris apre gratuitamente le porte ai visitatori

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 19 views

Scarlino (Grosseto). In occasione della Festa dei Musei promossa dai Musei di Maremma, domenica primo marzo i Musei di Scarlino aderiscono all’iniziativa con un appuntamento dedicato alla valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio.

Protagonista della giornata sarà il Maps – Museo archeologico del Portus Scabris, punto di riferimento per la conoscenza dell’antico porto romano di Scarlino e dell’archeologia subacquea.

Il programma

Il museo sarà aperto gratuitamente dalle 10.30 alle 13.00. Alle 11.00 è in programma una visita guidata gratuita all’interno del Maps, seguita da una passeggiata fino all’area archeologica della Villa romana del Puntone Vecchio. La partecipazione alla visita è gratuita, ma è richiesta la prenotazione scrivendo a musei@comune.scarlino.gr.it.

«La Festa dei Musei rappresenta un’occasione preziosa per avvicinare cittadini e visitatori alla storia del nostro territorio – dichiara il vicesindaco e assessore alla cultura Michele Bianchi –. Attraverso iniziative come questa vogliamo rendere i musei sempre più luoghi vivi, accessibili e capaci di raccontare l’identità di Scarlino, valorizzando un patrimonio che unisce ricerca, divulgazione e paesaggio».

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Nuovo sito web per i Parchi archeologici della...

“Uniti per Irene”: una camminata solidale per sostenere...

Festa dei Musei: apertura straordinaria, ingresso gratuito e...

Da Cuba alla Cina, passando per gli Usa:...

Torna la Festa dei Musei: ingresso gratuito in...

“Scriveteci una lettera 2025”: ecco tutti i vincitori...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: