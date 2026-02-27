Il Pd si riunisce in assemblea: saranno eletti il segretario e il consiglio direttivo del circolo

Santa Fiora (Grosseto). Sabato 28 febbraio, a Santa Fiora, si terrà l’assemblea degli iscritti e dei simpatizzanti nella sede del circolo del Pd in via dell’Olmo.

“L’incontro rappresenta un importante momento di partecipazione e confronto politico per la comunità locale – si legge in una nota del partito – e sarà dedicato al dibattito sulla situazione politica nazionale e locale”.

Si terrà inoltre il rinnovo del segretario e del direttivo del circolo.

Parteciperanno al dibattito il senatore Silvio Franceschelli e l’Onorevole Marco Simiani, che porteranno il loro contributo sui principali temi dell’attualità politica, offrendo anche un’occasione di dialogo diretto con iscritti e cittadini.

“L’assemblea si configura come un passaggio significativo per rafforzare l’organizzazione del partito a livello locale e per rilanciare l’impegno politico e amministrativo sul territorio – termina il comunicato -. La partecipazione è aperta a iscritti e simpatizzanti”.