Rifiuti, inaugurato il nuovo centro di raccolta: tutte le informazioni utili

Orbetello (Grosseto). Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione ufficiale del centro di raccolta di Orbetello, in località Le Topaie.

La cerimonia di inaugurazione coincide con l’avvio delle attività all’interno della struttura, la cui realizzazione ha previsto un investimento di 910mila euro. Il centro, realizzato anche grazie ai finanziamenti del Pnrr, si estende su una superficie di circa 1900 mq ed è dotato di tutte le attrezzature e gli strumenti utili a fornire ai cittadini un servizio di fondamentale importanza per promuovere e rafforzare la raccolta differenziata e prevenire il fenomeno degli abbandoni. Tutto questo, nell’ottica di incentivare un modello di gestione sempre più sostenibile.

L’avvio ufficiale al servizio del nuovo centro di raccolta delle Topaie è avvenuto alla presenza del sindaco di Orbetello Andrea Casamenti, del vicesindaco Chiara Piccini e dell’assessore all’ambiente Ivan Poccia. Era presente, inoltre, Luca Minucci, ex assessore all’ambiente del Comune lagunare e oggi consigliere regionale. Hanno partecipato alla cerimonia, infine, Enzo Tacconi, direttore generale dell’Ato Toscana Sud, e Edgardo Reggiani, direttore operativo di Sei Toscana, gestore del servizio integrato dei rifiuti sul territorio dell’Ambito.

«L’apertura al pubblico del nuovo centro di raccolta – dichiara il sindaco Andrea Casamenti – ci riempie di soddisfazione e siamo molto orgogliosi di essere riusciti a fornire questo importante servizio che la cittadinanza reclamava da decenni, superando anche la diffidenza di molti scettici. Naturalmente per questo ottimo risultato dobbiamo ringraziare per la collaborazione Ato, Sei Toscana e i nostri uffici tecnici. Un ringraziamento particolare, infine, va anche all’ex assessore all’ambiente, oggi consigliere regionale, Luca Minucci che ha dato avvio e portato a compimento la realizzazione del centro, e all’attuale assessore Ivan Poccia, che ha curato tutta la fase delle autorizzazioni e sta già facendo un lavoro importante per implementare ulteriormente la gestione dei rifiuti sul nostro territorio».

«Oggi – aggiunge l’assessore all’ambiente Ivan Poccia – siamo a inaugurare un centro innovativo, che siamo certi rappresenterà una svolta per la gestione dei rifiuti: il centro, infatti, è aperto dal lunedì al sabato e, in inverno, due pomeriggi a settimana. In estate, dal 15 giugno in poi, aumenta la possibilità di accesso, in quanto il centro è aperto dal lunedì al sabato, mattina e pomeriggio. Sul sito del Comune, inoltre, sono disponibili modalità di accesso, le tipologie di rifiuto che possono essere conferite e i limiti di conferimento previsti. Con questo nuovo servizio in funzione l’abbandono non è più assolutamente giustificabile, qualora mai lo fosse stato. Ricordiamo, infatti, che il centro di raccolta va a integrare i servizi di raccolta e ritiro che Sei Toscana continuerà a garantire».

E a sottolineare il valore, per i cittadini e per il territorio, della presenza del centro di raccolta è anche il direttore operativo di Sei Toscana: «Questa struttura – dichiara Edgardo Reggiani – è davvero uno strumento prezioso nelle mani dei cittadini, che qui potranno trovare una risposta alle loro esigenze oltre l’ordinarietà della raccolta quotidiana. Luoghi come questo permettono lo smaltimento corretto dei rifiuti e potenziano il riciclo, incentivando il recupero dei materiali e, dunque, l’economia circolare. Quello di oggi è, allora, un risultato assai importante, per il quale ringraziamo l’amministrazione comunale e l’Autorità di ambito, che, con il gestore, hanno lavorato a questo ambizioso progetto».

Un progetto che, come sottolinea Enzo Tacconi, direttore generale dell’Ato Toscana Sud, «rientra in un più generale e complessivo lavoro che stiamo mettendo in campo e che punta alla riorganizzazione del servizio sul territorio di tutto l’Ambito. L’obiettivo è quello di mettere in condizione i cittadini di essere parte attiva, in positivo, del percorso di rafforzamento della quantità e della qualità della raccolta differenziata, consolidando nel contempo l’intero sistema di gestione dei rifiuti. Essere riusciti a realizzare questo centro di raccolta attingendo ai fondi del Pnrr testimonia, una volta di più, quanto la capacità progettuale dei soggetti coinvolti nella filiera si traduca, nel concreto, in un servizio sempre più vicino ai cittadini e ai loro bisogni».

Tutte le informazioni utili sul nuovo centro di raccolta sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Orbetello al seguente link https://comune.orbetello.gr.it/novita/apre-il-nuovo-centro-di-raccolta-in-localita-le-topaie/.

Restano sempre attivi i tradizionali canali di contatto di Sei Toscana: il sito internet www.seitoscana.it, l’app Iren Ambiente e il numero verde 800.127484.