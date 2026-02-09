Home Costa d'argentoComune 3.0: adeguamento tecnologico delle piattaforme dello Sportello unico per l’edilizia
Costa d'argentoNotizie dagli Enti

Comune 3.0: adeguamento tecnologico delle piattaforme dello Sportello unico per l’edilizia

Il Comune di Capalbio è sempre più digitalizzato

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 8 views

Capalbio (Grosseto). Il Comune di Capalbio è sempre più digitalizzato.

Grazie alla misura finanziata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), l’amministrazione comunale ha provveduto all’adeguamento tecnologico delle piattaforme dello Sportello unico per l’edilizia (Sue).

“Grazie a questo progetto – ha commentato l’assessore Patrizia Pucciniil Comune compie un ulteriore passo avanti nel percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione, rendendo i procedimenti edilizi più efficienti, tracciabili e accessibili, con benefici concreti in termini di riduzione dei tempi, semplificazione delle procedure e miglioramento della qualità dei servizi offerti a cittadini e professionisti”.

L’intervento, finanziato dal Pnrr con un contributo di quasi 6mila euro, ha favorito l’adeguamento complessivo delle principali componenti del servizio, in conformità alle tecniche di interoperabilità predisposte da AgID.

Nello specifico, la misura ha comportato l’adattamento della componente di back office, a supporto delle attività istruttorie interne; l’adeguamento della componente di front office, per migliorare l’accessibilità e l’esperienza digitale di cittadini e professionisti, e quello della componente informatica per gli enti terzi, al fine di garantire una maggiore interoperabilità e collaborazione tra amministrazioni coinvolte nei procedimenti edilizi.

“L’iniziativa – conclude Puccini conferma l’impegno dell’amministrazione capalbiese nell’utilizzo efficace delle risorse del Pnrr per favorire l’innovazione, la modernizzazione dei servizi pubblici e lo sviluppo di un’amministrazione sempre più digitale e vicina al territorio”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in...

Rifiuti, inaugurato il nuovo centro di raccolta: tutte...

Verso l’estate 2026: il Comune incontra gli operatori...

Pro Loco, terminati i lavori di riqualificazione della...

Giornata mondiale del malato: il vescovo Bernardino in...

Nuovi strumenti urbanistici: la Giunta incontra i cittadini

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: