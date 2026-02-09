Comune 3.0: adeguamento tecnologico delle piattaforme dello Sportello unico per l’edilizia

Capalbio (Grosseto). Il Comune di Capalbio è sempre più digitalizzato.

Grazie alla misura finanziata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), l’amministrazione comunale ha provveduto all’adeguamento tecnologico delle piattaforme dello Sportello unico per l’edilizia (Sue).

“Grazie a questo progetto – ha commentato l’assessore Patrizia Puccini – il Comune compie un ulteriore passo avanti nel percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione, rendendo i procedimenti edilizi più efficienti, tracciabili e accessibili, con benefici concreti in termini di riduzione dei tempi, semplificazione delle procedure e miglioramento della qualità dei servizi offerti a cittadini e professionisti”.

L’intervento, finanziato dal Pnrr con un contributo di quasi 6mila euro, ha favorito l’adeguamento complessivo delle principali componenti del servizio, in conformità alle tecniche di interoperabilità predisposte da AgID.

Nello specifico, la misura ha comportato l’adattamento della componente di back office, a supporto delle attività istruttorie interne; l’adeguamento della componente di front office, per migliorare l’accessibilità e l’esperienza digitale di cittadini e professionisti, e quello della componente informatica per gli enti terzi, al fine di garantire una maggiore interoperabilità e collaborazione tra amministrazioni coinvolte nei procedimenti edilizi.

“L’iniziativa – conclude Puccini – conferma l’impegno dell’amministrazione capalbiese nell’utilizzo efficace delle risorse del Pnrr per favorire l’innovazione, la modernizzazione dei servizi pubblici e lo sviluppo di un’amministrazione sempre più digitale e vicina al territorio”.