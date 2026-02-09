Home Colline del FioraLavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune località
Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune località

L'intervento è in programma giovedì 12 febbraio

di Redazione
Pitigliano (Grosseto). Giovedì 12 febbraio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Pitigliano per un intervento di distrettualizzazione sulla rete idrica in località Corano.

I lavori

I lavori, che fanno parte degli investimenti strategici per il futuro del territorio, finanziati con il Pnrr e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU, sono in programma dalle 9 alle 14.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Belvedere, Pantano, Pantano Basso, Meletello, San Michele, San Lorenzo, Strada Provinciale 127.

Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 14.30.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

