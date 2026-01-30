Neve sull’Amiata: si scia nel versante grossetano, aperte le piste lunghe servite dalla seggiovia

Home AmiataNeve sull’Amiata: si scia nel versante grossetano, aperte le piste lunghe servite dalla seggiovia
Il commento del sindaco di Castel del Piano

Castel del Piano (Grosseto). “Quella 2025/2026 pur con qualche difficoltà, è una stagione sciistica di cui abbiamo voluto approfittare”.

A dichiararlo è il sindaco di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini.

“Una programmazione costante e la collaborazione continua tra Comune, Isa e operatori privati ha consentito e consente agli amanti dello sci di godere della neve nel versante grossetano della montagna. Il 31 dicembre è stata prodotta neve e dal 10 gennaio gli impianti sono regolarmente aperti – spiega il sindaco -. Finalmente questo fine settimana apriranno anche le piste lunghe, che consentiranno agli sciatori più esperti di godersi la nostra montagna. Il buon lavoro fatto è stato premiato dall’affluenza delle persone che speriamo approfitteranno di questa novità. Molte sono le idee e le iniziative che sono state messe in campo finora : la sciata notturna, gli apres Ski, il contessaland per i più piccoli”.

