Cresce la popolazione sul territorio comunale: ecco le statistiche al 31 dicembre 2025

Roccastrada (Grosseto). La popolazione residente del Comune di Roccastrada si attesta al 31 dicembre 2025 sulla cifra di 8.765 persone, con 33 unità in più rispetto allo scorso anno, al 31 dicembre 2024 (8.732), ma il dato è parzialmente viziato in attesa della cancellazione di alcune persone non reperibili. Di questi, 1.347 sono stranieri, pari ad una percentuale del 15,37%, con un incremento percentuale di mezzo punto rispetto ad un anno fa.

La popolazione residente è così composta: 4.351 maschi (di cui 691 stranieri) e 4.414 femmine (di cui 656 straniere).

Gli stranieri

Le comunità straniere più rappresentate sul territorio sono: Repubblica di Macedonia 330, con un incremento di 4 unità rispetto allo scorso anno (di cui 181 maschi e 149 femmine), Marocco 199 (di cui 109 maschi e 90 femmine), Romania 146 (di cui 59 maschi e 87 femmine), Albania 104 (di cui 54 maschi e 50 femmine), Germania 70 (di cui 25 maschi e 45 femmine), Ucraina 61 (di cui 17 maschi e 44 femmine), Kosovo 58 (di cui 34 maschi e 24 femmine), Pakistan 48 (di cui 45 maschi e 3 femmine), Polonia 45 (di cui 12 maschi e 33 femmine), Svizzera 35 (di cui 16 maschi e 19 femmine).

Oltre a queste dieci, sono rappresentate nel territorio comunale altre 58 nazionalità con numeri che vanno dall’unità fino alla decina di residenti.

Natalità e mortalità

Nell’anno 2025, il saldo tra i nati ed i morti è decisamente negativo con 42 nascite (di cui 19 maschi e 23 femmine, complessivamente 7 in meno dello scorso anno) e 154 decessi (di cui 65 maschi e 89 femmine, complessivamente 27 in più dello scorso anno), per un saldo negativo di 112 unità (46 maschi e 66 femmine).

Nuove iscrizioni e cancellazioni

Il saldo negativo tra nascite e decessi è compensato in parte dalle nuove iscrizioni anagrafiche che, nel 2025 superano le cancellazioni. All’anagrafe sono state registrate 419 nuove iscrizioni (di cui 283 per trasferimento da altri comuni italiani e gli altri dall’estero), mentre le cancellazioni sono state in totale 252. Il saldo tra nuove iscrizioni e cancellazioni è pari a 167 unità.

Suddivisione per face di età

La popolazione del Comune di Roccastrada è decisamente anziana, infatti 2685 residenti superano la soglia dei 64 anni di età (pari al 30,44 % del totale della popolazione residente).

Queste le altre fasce di età censite: nella fascia di età 0 – 18 anni 1181 residenti (13,39%), nella fascia di età tra 19 e 43 anni i residenti sono 2164 (24,53%), nella fascia di età da 44 a 54 anni i residenti sono 1320 (14,95%) ed infine nella fascia di età compresa tra i 55 e i 64 anni i residenti sono 1472 (16,69%).

Gli ultracentenari al 31 dicembre scorso erano 5 (4 donne e 1 uomo), mentre altre 7 saranno quelli che festeggeranno il secolo di vita nel corso del 2026 (in questo caso 3 uomini e 4 donne). Le classi di età più rappresentate sono quelle che vanno dal 1964 al 1970: è il 1964, con 163 residenti, ed in ogni caso sono le classi dal 1960 al 1970 ad essere maggiormente rappresentate (con numeri che vanno da 131 a 168 nati nell’anno).

Altri dati

Nell’anno 2025 sono stati inoltre celebrati complessivamente 28 matrimoni, di cui 25 in forma civile e 3 con rito religioso, e 2 unioni civili; sono stati registrati 12 divorzi e 12 separazioni.

Le carte di identità rilasciate nel corso del 2025 sono state 1.306, alle quali si aggiungono 14 in formato cartaceo.