Sostegno alle imprese, Confesercenti: “Azzerare le sanzioni sui tributi dovuti ai Comuni”

Grosseto. «Per sostenere le imprese del territorio i Comuni attivino subito la definizione agevolata dei tributi locali»: a chiederlo è il vicepresidente provinciale di Confesercenti Grosseto, Massimiliano Mei.

L’appello è rivolto a tutti i Comuni della provincia «affinché procedano quanto prima all’adozione della misura resa possibile dalla Legge di bilancio che consente agli enti territoriali di ridurre o azzerare sanzioni e interessi su tributi di propria competenza, tra cui Imu, Tari, Tasi ed altre entrate comunali. La normativa introduce per Comuni, Province e Regioni una facoltà autonoma di intervento, non automatica, che richiede l’approvazione di un regolamento o di una delibera consiliare per rendere operativa la misura a livello locale».

«Tale scelta rappresenta un’occasione concreta per agevolare la regolarizzazione di pendenze maturate negli anni più difficili per il tessuto economico, in particolare durante e dopo la pandemia, quando molte imprese del commercio, del turismo e dei servizi hanno subito gravi ripercussioni economiche. La definizione agevolata – afferma Massimiliano Mei – è uno strumento prezioso sia per le imprese sia per le amministrazioni locali. Da un lato permette alle attività economiche di mettersi in regola pagando la sola imposta dovuta, liberandosi del peso di sanzioni e interessi accumulati in anni di crisi; dall’altro consente ai Comuni di recuperare crediti che, spesso, risultano di difficile esigibilità e appesantiscono i bilanci, con ricadute gestionali significative».

Il tema è reso ancor più urgente dal contesto nazionale: la rottamazione “quinquies” gestita dall’Agenzia delle entrate-riscossione prevede scadenze chiare – domande entro il 30 aprile 2026, pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o, in alternativa, piani fino a 54 rate bimestrali con interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026. Tali condizioni, pur riferite ai debiti affidati alla riscossione statale, possono essere volontariamente adottate dagli enti locali per garantire un trattamento uniforme ai contribuenti del territorio.

Confesercenti Grosseto sottolinea come «l’attivazione tempestiva della definizione agevolata locale possa contribuire in maniera rilevante alla stabilizzazione delle imprese più fragili, riducendo il rischio di chiusure e favorendo la ripresa delle attività, oltre a generare un beneficio diretto per i bilanci comunali attraverso il recupero di entrate oggi spesso non incassabili».

«Chiediamo alle amministrazioni comunali di cogliere questa opportunità senza esitazioni – conclude Mei –. L’adozione del regolamento è un atto di responsabilità economica e sociale che può sostenere decine di imprese in difficoltà, rafforzare il tessuto produttivo e migliorare la capacità di riscossione delle amministrazioni»