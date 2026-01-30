Home Costa d'argentoI bollini per il parcheggio a portata di clic: online il nuovo sito per la richiesta e la gestione
Costa d'argentoNotizie dagli Enti

I bollini per il parcheggio a portata di clic: online il nuovo sito per la richiesta e la gestione

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 21 views

Monte Argentario (Grosseto). È online il nuovo sito Argentario Parking, la piattaforma digitale dedicata alla richiesta e alla gestione dei contrassegni per la sosta nel territorio comunale di Monte Argentario, che sostituisce la precedente ArgentApp.

Il nuovo portale, disponibile all’indirizzo https://www.argentarioparking.it/home, consente a cittadini, residenti, lavoratori e aventi diritto di richiedere il proprio contrassegno in modo semplice, veloce e completamente online, senza necessità di recarsi fisicamente agli uffici.

Accedendo al sito è possibile: registrarsi in pochi passaggi; inserire la documentazione richiesta; inoltrare la domanda per il rilascio del contrassegno di sosta; consultare lo stato della propria richiesta.

L’attivazione di Argentario Parking rientra nel percorso di digitalizzazione dei servizi comunali, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità, ridurre i tempi di attesa e rendere più efficiente la gestione della sosta sul territorio.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Termina la validità della carta d’identità cartacea: come...

Il Comune cerca sponsor per gli eventi 2026:...

Sicurezza dei cittadini e tutela del verde: intervento...

Modificato il Piano generale degli impianti pubblicitari: “Garantiti...

Erosione costiera: al via i lavori del Comune...

Gavorrano-Prato: le modifiche al traffico e l’ordinanza per...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: