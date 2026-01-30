I bollini per il parcheggio a portata di clic: online il nuovo sito per la richiesta e la gestione

Monte Argentario (Grosseto). È online il nuovo sito Argentario Parking, la piattaforma digitale dedicata alla richiesta e alla gestione dei contrassegni per la sosta nel territorio comunale di Monte Argentario, che sostituisce la precedente ArgentApp.
Il nuovo portale, disponibile all’indirizzo https://www.argentarioparking.it/home, consente a cittadini, residenti, lavoratori e aventi diritto di richiedere il proprio contrassegno in modo semplice, veloce e completamente online, senza necessità di recarsi fisicamente agli uffici.
Accedendo al sito è possibile: registrarsi in pochi passaggi; inserire la documentazione richiesta; inoltrare la domanda per il rilascio del contrassegno di sosta; consultare lo stato della propria richiesta.
L’attivazione di Argentario Parking rientra nel percorso di digitalizzazione dei servizi comunali, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità, ridurre i tempi di attesa e rendere più efficiente la gestione della sosta sul territorio.