Il Comune cerca sponsor per gli eventi 2026: ecco come candidarsi

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Sono aperte le candidature per diventare sponsor ufficiali dei grandi eventi 2026 del Comune di Castiglione della Pescaia.

L’amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso pubblico per il reperimento di sponsor privati a sostegno del ricco calendario di eventi culturali, sportivi, musicali e di intrattenimento che animerà il territorio durante tutto l’anno, offrendo importanti opportunità di visibilità e promozione alle aziende che sceglieranno di sostenere le iniziative.

Gli eventi

Tra gli appuntamenti in calendario ci sono le “Giornate europee dello Sport”, con eventi di rilevanza nazionale e internazionale come Tuscany Trail, Rally di Maremma, Dominate the Water; la mostra archeologica al Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia; il Festival della musica di mare; la Festa del cinema di mare; la rassegna letteraria “Castiglione racconta”; i Fuochi a Mare con quattro spettacoli pirotecnici sul mare di Castiglione della Pescaia e Punta Ala; la rassegna Summer Time con tanti eventi estivi, dal 15 giugno al 15 ottobre; la rassegna musicale “Note al chiaro di luna”; PopCast – Castiglione Sound Festival, con due concerti gratuiti in piazza e ospiti di rilievo nazionale ed il concerto gratuito Calasole Live sulla spiaggia della darsena, con super ospite; la rassegna “Christmas Time” con eventi che accompagneranno per tutte le festività natalizie dall’8 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027.

«Un bando di sponsorizzazione – afferma il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi – che si ripete con successo dal 2022 del quale siamo molto soddisfatti perché ci ha permesso di incontrare realtà ed aziende che hanno deciso di sostenere i nostri eventi, sportivi e culturali, ed hanno creduto nelle potenzialità del comune di Castiglione della Pescaia come volano delle loro attività e contestualmente ci hanno dato l’opportunità di portare in giro il nome del nostro paese. Tante le realtà locali ed i marchi nazionali che si sono alternati nel palinsesto degli sponsor castiglionesi apprezzando la qualità delle manifestazioni proposte in ogni ambito, che spazia dagli eventi musicali e culturali, a quelli sportivi e tradizionali, dagli eventi benefici a quelli di puro intrattenimento».

L’iniziativa è finalizzata a coinvolgere soggetti privati interessati a sostenere e valorizzare le numerose attività programmate, contribuendo allo sviluppo culturale, turistico e sociale del territorio, attraverso forme di collaborazione e visibilità istituzionale. Anche per quest’anno sono previste diverse tipologie di sponsorizzazione, con differenti livelli di contributo economico e visibilità, dallo sponsor base allo sponsor Premium, secondo quanto indicato nel bando.

I dettagli, il bando completo e il modulo di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune (https://comune.castiglionedellapescaia.gr.it/it/news/bando-sponsor-eventi-2026).

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Castiglione della Pescaia entro e non oltre le ore 12.00 del 28 febbraio 2026 tramite Posta elettronica certificata all’indirizzo comune.castiglione.pescaia@legalmail.it, tramite corriere o consegna a mano.