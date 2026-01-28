Home AttualitàAcqua potabile, installato il fontanello nella frazione: il Comune investe 25mila euro
Acqua potabile, installato il fontanello nella frazione: il Comune investe 25mila euro

Berardi: "Sarà attivo nel giro di qualche giorno"

di Redazione
di Redazione

Orbetello (Grosseto). «Installato il fontanello dell’acqua potabile a Talamone, per l’attivazione bisognerà aspettare ancora qualche giorno»: a farlo sapere è il consigliere delegato ai lavori pubblici del Comune di Orbetello, Roberto Berardi. 

Per la realizzazione della struttura il Comune ha investito 25mila euro e l’installazione è stata effettuata, come da progetto, in via Nizza, in un’area di proprietà comunale: una porzione di un lotto stradale utilizzato per il traffico pedonale e adiacente a un ampio parcheggio limitrofo facilmente agibile per la manutenzione e l’approvvigionamento (carico e scarico) da parte dei cittadini. 

«L’installazione è stata effettuata dalla ditta incaricata – spiega Berardi –; per l’erogazione del servizio bisogna però avere pazienza qualche giorno, il tempo di espletare le analisi dell’acqua e avviate le pratiche di haccp. Per il primo mese dall’attivazione l’erogazione sarà gratuita, diciamo una sorta di rodaggio-prova, in seguito saranno attivate le tariffe previste: ovvero il pagamento della sola acqua gassata». 

«Ci preme sottolineare – aggiunge il consigliereche il fontanello è di acciaio corten, color ruggine come da prescrizioni della Soprintendenza dei beni culturali di Siena, e non è arrugginito come potrebbe sembrare a un primo colpo d’occhio, una precisazione preventiva volta a evitare polemiche inutili». 

«Una volta in funzione – conclude Berardi –, l’impianto eroga acqua potabile trattata dalla rete idrica cittadina, refrigerata naturale e refrigerata gassata a pagamento, da uno dei due punti di erogazione. Presto sarà avviata a conclusione anche l’installazione del fontanello di Polverosa, realizzato in collaborazione con Acquedotto del Fiora». 

