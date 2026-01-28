Home GrossetoUrbanistica: alcune opere Pnrr e Pnc in provincia di Grosseto si realizzeranno grazie alla Legge regionale 12/22
Urbanistica: alcune opere Pnrr e Pnc in provincia di Grosseto si realizzeranno grazie alla Legge regionale 12/22

Sono 41 le opere pubbliche ritenute strategiche ed inserite nel Pnrr e nel Pnc che sono state ‘salvate’ dall’applicazione della legge regionale 12/2022, che prevede procedure più snelle per le variazioni urbanistiche legate ad interventi inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza o nel Piano nazionale degli investimenti complementari.

“Questi investimenti – spiegano il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore regionale all’urbanistica Filippo Bonisono molto attesi dai territori ed hanno un valore complessivo di oltre 450 milioni di euro, ma con procedure ordinarie avrebbero potuto superare i termini stringenti per la realizzazione delle opere, fissati dai Piani al 2026. La Regione Toscana ha mostrato lungimiranza e nella precedente legislatura, con una legge di iniziativa consiliare, ha semplificato i procedimenti relativi all’approvazione delle varianti agli strumenti della pianificazione territoriale, creando le condizioni per abbattere le tempistiche burocratiche senza diminuire il controllo su aspetti fondamentali come la sostenibilità o la sicurezza”.

Il monitoraggio al secondo semestre del 2025 della Conferenza dei servizi relativa alle opere Pnrr e Pnc elenca 41 opere che hanno beneficiato di questo percorso ‘facilitato’: sono impianti sportivi, interventi di riqualificazione urbana, ampliamenti o progetti di messa in sicurezza di edifici scolastici, recupero di immobili destinati ad ospedali o case della comunità, piste ciclabili, edilizia sociale, ma anche progetti per la rivitalizzazione di borghi storici o per la realizzazione di opere per la mobilità di massa.

Nel dettaglio, per la provincia di Grosseto sono state approvate le varianti per:

  • Provincia di Grosseto – Lotto 2B della Ciclovia Tirrenica, tratti di completamento;
  • Provincia di Grosseto – Stralci 1 del lotteo 2B della Ciclovia Tirrenica, da Follonica (confine con Piombino) a Scarlino (Canale Allacciante), compresa la passerella sul Canale;
  • Provincia di Grosseto – Stralcio 2 del lotto 2B della Ciclovia Tirrenica, da Grosseto (ponte sull’Ombrone) a Capalbio;
  • Orbetello – Nuovo impianto di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti già esistenti in località Le Topaie.
