Fratelli d’Italia, termina il commissariamento: Luca Minucci torna presidente provinciale

Grosseto. A seguito della sospensione per motivi elettorali, termina il commissariamento della federazione provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto. Luca Minucci, neo-consigliere regionale, riprende possesso a pieno titolo della carica a cui era stato eletto nel congresso provinciale del 2023.

“Ritengo doveroso ringraziare l’onorevole Mauro Rotelli, il quale per diversi mesi è stato commissario della federazione, supportandoci con estrema dedizione durante la campagna elettorale delle scorse regionali – sostiene Luca Minucci –. Tornando alla guida del partito, sono ben cosciente di ciò che dobbiamo fare e delle sfide che ci aspettano per il futuro. Certamente continueremo a confrontarci e a mostrarci vicini alla nostra Maremma e ai suoi bisogni. Credo che questo sia dovere di tutti gli eletti di Fratelli d’Italia, dal consigliere comunale al parlamentare, così da proseguire quel dialogo schietto che abbiamo sempre avuto con la gente”.

Minucci prosegue poi delineando l’agenda politica: “Ci attendono diverse sfide all’orizzonte, alcune delle quali nel futuro immediato. Innanzitutto, abbiamo l’importantissima campagna referendaria per il sì alla riforma costituzionale, un intervento che va ad aggiustare certi meccanismi interni alla magistratura rappresentando un primo passo verso una giustizia che sia davvero giusta ed equa. Ci attendono poi le elezioni provinciali: è certamente vero che si tratta di elezioni indirette, che non coinvolgono direttamente gli elettori, ma è sicuramente una sfida che ci imponiamo di vincere, vista anche l’attuale situazione di vantaggio sul centrosinistra a livello provinciale. Più in lontananza, ma comunque ben visibili, ci sono le scadenze elettorali del 2027, ovvero le amministrative a Grosseto, Orbetello, Castiglione della Pescaia e Scansano, oltre alla scadenza delle elezioni politiche. Come presidente provinciale e consigliere regionale sento la responsabilità nel guidare questo partito nei confronti dei cittadini, dei nostri iscritti e verso i nostri alleati. Insieme ai nostri parlamentari del territorio siamo pronti a guidare il partito e la coalizione con il buon senso del padre di famiglia, federando tutte le forze politiche dell’area del centrodestra”.

A questo si aggiunge il commento della senatrice Simona Petrucci: “Desidero ringraziare l’onorevole Mauro Rotelli per il lavoro serio, costante e generoso svolto in questi mesi durante la delicata fase delle elezioni regionali. Allo stesso modo rivolgo a Luca Minucci le mie congratulazioni per il ritorno alla guida del partito provinciale, ruolo che ha già svolto con grande profitto e che continuerà a ricoprire con impegno e soprattutto visione per il futuro. Continueremo a lavorare in piena sintonia per rafforzare Fratelli d’Italia sul territorio, rispondendo ai bisogni della Maremma e costruendo il progetto politico e amministrativo che tutti i cittadini meritano.”

Conclude infine il deputato di Fratelli d’Italia, l’onorevole Fabrizio Rossi: “Con la fine della fase elettorale relativa alle elezioni regionali si apre una fase politica importante per Fratelli d’Italia in provincia di Grosseto. Luca Minucci è il nostro primo eletto in Regione e insieme andremo a rafforzare nelle istituzioni il radicamento del partito nel territorio maremmano e amiatino con una visione chiara del ruolo che Fratelli d’Italia dovrà svolgere. Proseguiamo un cammino iniziato tanti anni fa. Il compito di Fratelli d’Italia non cambia: restiamo alternativi alla sinistra e inclusivi per tutti coloro che invece vogliono davvero cambiare il nostro territorio”.