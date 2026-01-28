Acrobati e moto volanti su un palco acquatico: “Gravity” torna in città

Grosseto. Piloti che volano con le moto freestyle, equilibristi, acrobati ed illusionisti: sono solo alcune delle attrazioni spericolate che si susseguiranno sotto il grande tendone colorato.

E’ davvero uno spettacolo sui generis quello proposto dalla famosa compagnia di “Gravity“, non casualmente intitolato “Equilibrium – Extreme Live Experience”, dal 30 gennaio all’8 febbraio nella storica area spettacoli di piazza Barsanti a Grosseto.

Lo show – spiegano gli organizzatori – è il connubio fra arti performative, discipline acrobatiche, danza, magia e sport, e si terrà su un palco moderno ricco d’effetti acquatici.

Diretto artisticamente da Larry Rossante e con il management di Lenny Alvarez, lo spettacolo di due ore andrà in scena il venerdì e il sabato alle 17 ed alle 21 e la domenica alle 15.30 ed alle 18, mentre in settimana un solo show alle 17, il lunedì, ed uno il giovedì.

Il cast

Nel cast del nuovissimo ed esclusivo show, fra gli altri, anche la troupe dei Rivera Brothers equilibristi sul filo alto, gli spericolati acrobati alla ruota della morte direttamente dal Sud America, le fluo-luminose moto-freestyle volanti su cascate d’acqua presentate da Ema Angius & Fabio Ubaldini, le magiche Grandi illusioni, Amanda Togni e la sua performance aerea con le cinghie immerse in un vortice d’acqua, Silke Pan, la famosa campionessa svizzera paraplegica di handbike, che calca la scena con un’esibizione acrobatica ispirata alla sua drammatica quanto emozionante storia, Erik Triulzi, verticalista, su una vertiginosa piramide di sedie, Tyron Colombaioni, giocoliere in bouncing da record, Elena Timpanaro, con i suoi pindarici voli, e Davide Demasi, in arte Mister David, con l’inseparabile family Dem, campione del mondo di street magic e guinnes world record, che cura anche la regia dello spettacolo. E poi un susseguirsi di performers, assieme a tutta la magia delle grandi attrazioni internazionali, condite dal corpo di ballo con le coreografie curate da Federica Nappi ed accompagnate dalle note live del violino elettrico di Davide Tadè.

Prevendite su TicketOne e TicketSms.