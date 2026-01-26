Follonica celebra le sue radici: iscritte al nuovo Albo le prime 17 “Botteghe storiche” della città

Follonica (Grosseto). La città di Follonica celebra il proprio patrimonio produttivo e culturale ufficializzando l’iscrizione delle prime 17 attività locali nel nuovo Albo delle botteghe storiche, percorso partito con la precedente amministrazione e che oggi entra nel vivo.

Il riconoscimento, disciplinato da un regolamento comunale, premia quegli esercizi commerciali, di somministrazione e imprese artigiane che hanno mantenuto la stessa attività per almeno 70 anni, garantendo continuità merceologica e rappresentando per molti anni un punto di riferimento nel tessuto urbano e sociale.

L’Albo nasce con l’obiettivo di valorizzare la professionalità e le tradizioni tramandate nel trascorrere degli anni di generazione in generazione. A ogni attività che ne ha fatto richiesta, ed è stata riconosciuta, verrà consegnata una targa distintiva da esporre nel locale, un simbolo che ne certifica il valore storico e ne segnala il prestigio a cittadini e turisti. La targa, un’opera in ottone di elevato pregio artistico, è stata realizzata grazie al contributo dello scultore follonichese Aviero Bargagli in arte Aviero, che ha generosamente messo la propria arte al servizio di questa iniziativa.

“Andiamo a rendere omaggio a chi, con dedizione e resilienza, ha costruito la storia economica di Follonica – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani -. Queste 17 botteghe non sono solo attività economiche imprenditoriali, ma veri e propri presidi sociali che hanno attraversato decenni di cambiamenti, restando fedeli alla propria identità, nonostante tutte le difficoltà incontrate. Premiare oggi queste famiglie e questi imprenditori significa riconoscere che il futuro della nostra città affonda le radici in un passato di eccellenza che abbiamo il dovere di tutelare e promuovere”.

“La targa che esporranno sarà un simbolo di orgoglio per tutta la comunità – dichiara il vicesindaco e assessore alle attività produttive, Danilo Baietti -. Le nostre attività storiche sono un riferimento per la città, raccontano la nostra storia, promuovono le nostre tradizioni e sono un punto di riferimento e presidio di sicurezza per la città. Grazie al mondo dell’imprenditoria che si confronta quotidianamente e costruttivamente con l’amministrazione comunale, faremo in modo che questo riconoscimento non sia solo un premio, ma anche un sostegno alla categoria in termini di atti e scelte politiche future, come già abbiamo dimostrato in questa prima parte del mandato”.

Le botteghe storiche premiate

Ecco l’elenco delle prime 17 botteghe storiche di Follonica:

1. Foto Agostini (Agostini Paolo) – Via Bicocchi 95

2. Osteria enogastronomica (Marrini Liliana) – Via Bicocchi 85

3. Gelateria Pagni (Benedetti Maria Grazia Pagni) – Viale Italia 50

4. Bagni Ombretta (Lenzi Marco Orio) – S.P. delle Collacchie 23

5. La Biga società cooperativa – Via dell’Industria 5

6. Parrucchiera Loretta (Valori Loretta) – Piazza Gramsci 9

7. Chiodi Abbigliamento (Chiodi Alessandro) – Piazza 24 Maggio 3

8. Burgassi Corrado – Via Massetana 26

9. Bonamici Maurizio – Via della Repubblica 26/B

10. Mercerie Pobega (Pobega Giuseppe) – Via Bicocchi 56

11. Il Primo Mantovani (Panificio Mantovani) – Via della Repubblica 30/32A

12. Donatella e Romano Parrucchieri (Neri Romano e Donatella) – Viale Matteotti 21

13. Libreria Chiti – Via Roma 83

14. Samola Comparini Calzature – Via Roma 78

15. Alimentari da Armando (Laura Alessandra) – Piazza XXIV Maggio 33

16. Tabaccheria Galati (Galati Silvia) – Viale Matteotti 35

17. Ristorante da Santarino (Santarino) – Piazza XXIV Maggio 21

L’Albo è pubblico e consultabile sul sito web del Comune di Follonica. Le imprese iscritte sono tenute a mantenere i requisiti e le modalità d’attività originarie, nel rispetto degli obblighi tributari e di legge, pena la cancellazione d’ufficio.

L’aggiornamento dell’Albo avverrà su base annuale.