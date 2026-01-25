Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune vie del paese

Orbetello (Grosseto). Giovedì 29 gennaio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Orbetello per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Nizza.

I lavori

I lavori, che fanno parte degli investimenti strategici per il futuro del territorio, finanziati con il Pnrr e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU, sono in programma dalle 8.30 alle 15 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in strada provinciale Talamone Magliano, via Aspromonte, via Calatafimi, via Caprera, viale della Marina, via Marsala, via Nino Bixio, via Nizza, via Volturno. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 15.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.