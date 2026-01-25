Home Cultura & Spettacoli“Tasmania”: un incontro per illustrare i contenuti e il significato del romanzo di Paolo Giordano
“Tasmania”: un incontro per illustrare i contenuti e il significato del romanzo di Paolo Giordano

L'iniziativa è in programma lunedì 26 gennaio

Grosseto. Lunedì 26 gennaio, alle 17, nell’aula magna della Biblioteca Chelliana di Grosseto, avrà luogo un incontro con Giuseppe Corlito, che illustrerà i contenuti e il significato dei romanzo “Tasmania” di Paolo Giordano.

L’iniziativa, presentata da Fulvia Perillo e Letizia Stammati, si inserisce nel percorso “Amori d’autore”, organizzato dalla società Dante Alighieri di Grosseto in collaborazione con l’associazione culturale Letteratura e dintorni.

Paolo Giordano, giornalista e scrittore proveniente da una formazione scientifica, è considerato erede dei “grandi scrittori scienziati del Novecento italiano”.

Il romanzo, il cui protagonista è un fisico e un giornalista come l’autore, costituisce una sorta di autobiografia raccontata in prima persona, che attinge a larghe mani dall’esistenza dello stesso Giordano e affronta grandi problematiche del nostro tempo: la crisi climatica, la questione atomica, poi le pandemie, il “gender balance”, il cambio dei costumi sessuali. La sensazione che domina è l’angoscia asfissiante, perché il futuro umano è compromesso.

L’unico argomento non trattato è la guerra, sebbene all’epoca della prima edizione (2022) il conflitto russo-ucraino stesse esplodendo e nonostante il tema portante dell’atomica; si parla molto di Hiroshima e dei suoi sopravvissuti, ma il discorso è sempre rivolto al passato.

La voce narrante rivela che sta scrivendo un libro sulla bomba atomica e sta vivendo una crisi di coppia, acuita da fatto di non riuscire ad avere figli.

Le due storie sono intrecciate nel romanzo, per questo il titolo della conferenza è “L’amore ai tempi dell’atomica”.

