“Malinconico. Moderatamente felice”: tutto esaurito per lo spettacolo con Massimiliano Gallo

Grosseto. Prosegue la stagione teatrale 2025/2026 dei Teatri di Grosseto, promossa dal Comune di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con “Malinconico. Moderatamente felice”.

Lo spettacolo, già sold out, scritto da Diego De Silva e Massimiliano Gallo, va in scena mercoledì 28 gennaio e giovedì 29 gennaio, al Teatro degli Industri alle 21.00. Massimiliano Gallo è protagonista e regista di uno spettacolo intimo e irresistibilmente comico, capace di restituire con leggerezza e profondità le fragilità dell’esistenza quotidiana. Accanto a lui Biagio Musella, Eleonora Russo, Diego D’Elia, Greta Esposito e Manuel Mazia.

Giovedì 29 gennaio, alle 18.15, nel ridotto del Teatro degli Industri, il pubblico potrà partecipare all’incontro con la compagnia, nell’ambito del ciclo “Incontri e aperitivi con gli interpreti”. Un momento di confronto e dialogo per conoscere più da vicino artisti e professionisti del teatro. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Lo spettacolo

Vincenzo Malinconico è un avvocato d’insuccesso, dalle vicende sgangherate e dalla vita sentimentale instabile, che affronta il mondo con un’ironia disarmante e una filosofia di sopravvivenza tutta personale. Gallo ne incarna l’attitudine riflessiva e autodidatta con un umorismo profondamente napoletano, coniugando parola, musicalità e ritmo in un racconto che alterna risate liberatorie e riflessioni caustiche.

Un viaggio teatrale essenziale e coinvolgente, in cui la letteratura si fa carne, musica e dialogo, accompagnata dalle musiche e canzoni originali di Joe Barbieri.