10 anni fa l’uccisione di Giulio Regeni, il Pd: “Verità e giustizia”

Follonica (Grosseto). “Sono passati dieci anni dall’uccisione di Giulio Regeni, ricercatore italiano dell’Università di Cambridge, scomparso al Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita pochi giorni dopo, il 3 febbraio. Sul suo corpo c’erano segni evidenti di torture prolungate, incompatibili con qualsiasi versione ufficiale che parlasse di un evento accidentale o di criminalità comune”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Pd di Follonica.

“Giulio stava conducendo una ricerca sui sindacati indipendenti egiziani – continua la nota -. Studiava il lavoro, i diritti, le condizioni delle persone più vulnerabili. Per questo è stato arrestato, torturato e ucciso. Le responsabilità degli apparati di sicurezza egiziani sono state indicate da inchieste giornalistiche e dalla magistratura italiana, ma a dieci anni di distanza la verità completa e la giustizia non sono ancora state raggiunte. Il processo avviato in Italia contro quattro ufficiali dei servizi di sicurezza egiziani rappresenta un passo fondamentale, ma resta ostacolato dalla mancata collaborazione delle autorità egiziane. Nel frattempo, la famiglia Regeni non ha mai smesso di chiedere ciò che dovrebbe essere scontato in uno Stato di diritto: sapere chi ha fatto cosa e perché”..

“Chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni non è solo ricordare una vittima – sottolinea il Pd –. È difendere la libertà di ricerca, i diritti umani, il principio che nessuno Stato può torturare e uccidere senza conseguenze. Dieci anni dopo, Giulio non è un nome del passato. È una domanda ancora aperta. È una responsabilità collettiva. Verità e giustizia per Giulio Regeni. Sempre”.

“Il Partito Democratico di Follonica a sostegno dell’iniziativa di Amnesty International ha deciso di ricordare la tragica ricorrenza del decennale della scomparsa di Giulio Regeni con questo comunicato – termina la nota –, per non dimenticare dal 25 gennaio sarà esposto nella sede in via Colombo n. 7 un messaggio”.