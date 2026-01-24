Il lavoro a maglia come terapia: alla Casa Rossa un corso con Insieme in Rosa

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Si scrive “knitting therapy” ma si legge benessere, fisico e psicologico.

Quella del lavoro a maglia sta diventando una vera e propria terapia. Utilizzare uncinetto, ferri e fili di lana non è più solo un passatempo per tenersi occupate, ma produce effetti benefici su chi lo pratica, rilassa, riduce lo stress, regala buon umore, migliora la concentrazione e rallenta il declino cognitivo, favorendo la condivisione aumenta persino l’autostima.

È partendo da queste considerazioni che Insieme in Rosa, con il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia, ha pensato ad una serie di incontri gratuiti, quindicinali, di lavoro a maglia. Un piccolo gesto che diventa tempo di qualità, ascolto e relazione.

«Non potevamo che accogliere con entusiasmo ed un pizzico di orgoglio – afferma il sindaco di Castiglione della Pescaia Elena Nappi – la proposta di Insieme in Rosa non solo perché questa amministrazione si è sempre dimostrata molto vicina e presente nel sostenere iniziative benefiche, ma anche perché siamo fieri di mettere a disposizione una delle perle del nostro patrimonio edilizio, la meravigliosa Casa Rossa Ximenes che è entrata nelle proprietà dell’amministrazione nel 2021 e da allora ha ospitato eventi significativi e particolari: dai matrimoni ai convegni, dai laboratori alle mostre, dal birdwatching agli eventi musicali, dai progetti scolastici alle tavole rotonde. Questo edificio storico è un ambiente accogliente e rilassante, immerso nella natura incontaminata della riserva naturale della Diaccia Botrona, un luogo ideale per rimettersi in contatto con se stessi e con le proprie emozioni, soprattutto per le persone più fragili colpite da patologie che non solo toccano il fisico, ma che minano la serenità e l’equilibrio mentale che è fondamentale per affrontare le cure e velocizzare la ripresa».

Gli incontri

Gli incontri, che inizieranno a partire da mercoledì 28 gennaio, dalle 14 alle 16, alla Casa Rossa, un ambiente accogliente e rilassante, ideale per prendersi una pausa e ritrovare benessere, sono pensati con particolare attenzione alle donne oncologiche, ma sono aperti anche ad altri, perché il benessere è più forte quando è condiviso.

«Questo evento nasce dal cuore – dichiara la presidente di Insieme in Rosa, Donatella Guidi –, dal desiderio di regalare uno spazio in cui potersi fermare, respirare, sentirsi accolte. Un tempo semplice, fatto di storie che si intrecciano, dove il valore più grande è stare insieme. La knitting therapy viene utilizzata proprio per questo: attraverso il gesto ripetitivo e creativo del lavorare a maglia aiuta a rallentare i pensieri, ridurre lo stress, ritrovare calma e concentrazione, favorendo allo stesso tempo la condivisione e il senso di comunità. Credo profondamente che momenti come questi abbiano una forza speciale, capace di restituire serenità, fiducia e un profondo senso di appartenenza. Voglio ringraziare di cuore il sindaco Elena Nappi, che ha accolto da subito questa iniziativa con entusiasmo e sensibilità, permettendoci di svolgerla alla Casa Rossa: un luogo bellissimo, capace di trasmettere calma e bellezza, e di far sentire ogni persona davvero a casa».