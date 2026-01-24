Cittadella dello studente: verso la conclusione i lavori per realizzare gli impianti sportivi

Home GrossetoCittadella dello studente: verso la conclusione i lavori per realizzare gli impianti sportivi
Al momento sono state completate le nuove tribune e il campo di calcio a 8

Grosseto. Sono in dirittura di arrivo i lavori della Provincia di Grosseto alla Cittadella dello studente, per realizzare la nuova area sportiva, finanziata con un investimento di circa 4 milioni e mezzo di euro di fondi Pnrr e costituita da: un campo polivalente per la pallavolo, il basket, il campo di calcio a 8 e un campo di calcio a 11, oltre alla pista di atletica.

Al momento sono state completate le nuove tribune e il campo di calcio a 8. Sono stati inoltre realizzati tutti i vialetti della zona verde. Nei prossimi giorni saranno completati la pista di atletica e anche il campo di calcio a 11 e saranno installati i canestri per il basket.

“La struttura sarà a servizio delle scuole della Cittadella dello studente – sottolinea il presidente della Provincia -, ampliando notevolmente il ventaglio di sport praticabili all’interno dell’area, dove è già presente anche una piscina. Un intervento pubblico di grande impatto, che è stato possibile realizzare grazie alle opportunità che si sono aperte con la partecipazione ai bandi Pnrr. Oltre all’utilizzo da parte degli studenti e delle studentesse degli istituti superiori della Cittadella, l’area sportiva sarà messa a bando, per aprire anche all’utilizzo da parte di associazioni sportive”.

