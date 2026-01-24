Home Colline MetallifereDocumento unico di programmazione, l’opposizione: “Abbiamo votato contro, ecco perchè”
Documento unico di programmazione, l’opposizione: “Abbiamo votato contro, ecco perchè”

di Redazione
Roccastrada (Grosseto). Nella seduta del Consiglio comunale di Roccastrada i consiglieri di opposizione del gruppo Centrodestra per Roccastrada hanno votato contro il Dup, Documento unico di programmazione. 

Il capogruppo Alessio Caporali, in quota Fratelli d’Italia, afferma: “A fronte di tante promesse, in realtà permangono molte criticità a livello comunale: dallo stato in cui versano i cimiteri, alle condizioni della viabilità, al decoro degli spazi pubblici, ai costi e alla qualità dei servizi; anche in questa occasione è stato sollevato, ad esempio, il tema della gestione dei rifiuti. Per tale ragione abbiamo espresso voto contrario anche al bilancio”. 

“In merito al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2026, siamo favorevoli all’inserimento nell’elenco dell’ex edificio scolastico di Roccatederighi affinché sia valorizzato, cosi come l’alienazione di alcuni terreni, marginali e di scarsa importanza. Tuttavia la nostra posizione rimane contraria circa alcuni immobili che, in sé, potrebbero essere recuperati, tramite bandi specifici o accordi con associazioni e organizzazioni,  con possibili ricadute positive per la collettività – termina Caporali -. Fermamente critici e contrari a questa amministrazione, continueremo a vigilare sul suo operato e, contestualmente, avanzando con decisione le nostre proposte per l’interesse di tutti i cittadini”.

