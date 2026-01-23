L’Associazione Ristoratori sostiene il Carnevale: sconto nei locali per chi assiste alle sfilate

Follonica (Grosseto). L’Associazione Ristoratori di Follonica conferma “con entusiasmo il proprio sostegno al Carnevale di Follonica, una delle manifestazioni più sentite e rappresentative della nostra città.

“Un appuntamento che, anno dopo anno, richiama un pubblico numeroso e trasversale, offrendo uno degli ultimi grandi spettacoli dal vivo capaci di unire generazioni diverse in un clima di festa e meraviglia – continua la nota dell’Associazione –. Un ruolo fondamentale è svolto dai rioni e dai loro volontari, custodi di un sapere artigianale che, attraverso la cartapesta, la creatività e la dedizione, dà vita a una ricchezza culturale unica, fatta di tradizione, impegno e spensieratezza condivisa. A loro va il nostro sincero riconoscimento”.

“L’Associazione Ristoratori di Follonica è lieta di contribuire alla valorizzazione del Carnevale attraverso la promozione dell’evento sui propri canali e con un’iniziativa dedicata al pubblico: per tutta la durata della manifestazione, chi si presenterà nei ristoranti aderenti con il biglietto del Carnevale potrà usufruire di uno sconto del 10%. I ristoranti aderenti all’iniziativa, oltre 20 in tutta la città, saranno riconoscibili grazie alle vetrofanie con il logo del Carnevale di Follonica all’ingresso del locale – termina il comunicato -. Un gesto semplice, nato dal desiderio di sostenere una tradizione che appartiene a tutta la città e di accogliere con calore chi sceglie di vivere il Carnevale insieme a noi.”