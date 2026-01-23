Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune vie della città

Grosseto. Martedì 27 gennaio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Grosseto per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via dell’Argento.
I lavori
I lavori sono in programma dalle 9 alle 12 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via dell’Argento, via del Berillio, via del Blenda, via del Caolino, via del Diamante, via del Ferro, via dell’Acquamarina, via della Galena, via della Limonite, via della Malachite, via della Pirite, via del Manganese, via del Piombo, viale Uranio, via Mercurio, via Platino.
Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 12.
