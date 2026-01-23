Edilizia residenziale pubblica: ecco la graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli alloggi

Home FollonicaEdilizia residenziale pubblica: ecco la graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli alloggi
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi a Ufficio Casa del Comune

Follonica (Grosseto). Oggi, sul sito istituzionale del Comune di Follonica, nella sezione Albo pretorio on line, è stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa al bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per l’anno 2025.

La graduatoria provvisoria, l’elenco degli esclusi e la modulistica per effettuare ricorso è disponibile al seguente link: https://follonica.halleyweb.it/c053009/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=28657.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi a Ufficio Casa del Comune:

  • telefono 0566.59016;
  • cellulare 348.2831730;
  • e-mail wbucci@comune.follonica.gr.it.
