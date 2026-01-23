Taglio degli alberi, l’Ordine degli agronomi: “Il Comune non ha efficace programmazione del verde”

Grosseto. “L’Ordine dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali della provincia di Grosseto sta seguendo con attenzione il dibattito relativo al progetto di abbattimento di numerosi alberi nel Comune di Grosseto”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il presidente dell’Ordine, Luca Vieri.

“Il tema della gestione del verde pubblico urbano e, in particolare, degli abbattimenti di alberi programmati recentemente nel territorio comunale, ha suscitato un forte interesse ed allarme nella cittadinanza – continua la nota -.Testimone di questo le reazioni dei vari comitati cittadini di cui la stampa locale ha dato ampio risalto. Riteniamo doveroso contribuire al confronto pubblico fornendo alcuni elementi di carattere tecnico-scientifico e gestionale, come contributo alla discussione in corso. Lo scrivente Ordine ritiene che la situazione emersa sia il risultato di una pluralità di fattori, quali la mancanza di un’efficace pianificazione pluriennale del verde e di un sistema strutturato di monitoraggio nel tempo, nell’ambito di un regolamento aggiornato e realistico. L’attuale Regolamento del verde urbano comunale, in vigore dal 2013, fa riferimento al protocollo della Società italiana di arboricoltura (Sia), tradotto dalle Best Practices Tree Risk Assessment (2011), che all’epoca rappresentava uno standard avanzato e condiviso. Tuttavia, negli ultimi anni il settore dell’arboricoltura urbana ha conosciuto un’evoluzione molto rapida, ampliando l’approccio dalla sola analisi visiva della stabilità ad una più articolata gestione del rischio arboreo, che considera anche il contesto di inserimento dell’albero (ad esempio bosco o giardino di una scuola), le sue dimensioni, il valore ornamentale dell’albero (si pensi alla normativa relativa agli alberi monumentali), la vulnerabilità delle aree circostanti, la presenza di bersagli e le conseguenze di un eventuale cedimento. Procedure internazionalmente riconosciute, conformi alla norma di indirizzo Uni Iso 31000 come il metodo inglese Qtra (Quantified tree risk assessment) o la simile versione italiana del metodo denominata protocollo Aretè offrono strumenti efficaci per identificare gli alberi a rischio e per pianificare interventi”.

“L’obiettivo è quello di conservare gli alberi individuando criteri e soluzioni per contenere entro un livello accettabile gli effetti del loro possibile cedimento e procedere all’abbattimento solo quando il rischio viene valutato inaccettabile – prosegue il comunicato -. Tutto ciò richiede una programmazione pluriennale degli interventi sul verde, fondata su monitoraggi regolari, su manutenzioni mirate, evitando interventi emergenziali o concentrati in tempi ristretti. L’attuazione di un approccio virtuoso alla gestione del verde urbano in una città che ha grandi spazi verdi e numerosissime alberature, come Grosseto, prevede monitoraggi, cure ed una progettazione qualitativa delle aree verdi, che hanno indubbiamente un peso sul bilancio comunale. Se gli uffici che curano il verde pubblico non sono strutturati e non hanno risorse adeguate, le conseguenze saranno abbattimenti emergenziali e non basati su monitoraggi, mancanza di pianificazione, assenza di progettazione qualificata e di controlli adeguati sul territorio e pesanti capitozzature a scapito di una cura mirata, costante e capillare della pianta”.

“Il tema della progettazione qualificata chiama in causa direttamente l’Ordine – continua la nota –. Il Dottore agronomo e il Dottore forestale possiedono le massime competenze per tutti gli aspetti agro-forestali, ma registriamo preoccupanti tentativi da parte di iscritti ad altre categorie professionali, che tali competenze non possiedono o possiedono solo in parte, al fine di confondere il proprio titolo con il nostro. Non mancheremo di intervenire con tutti i mezzi consentiti per smascherare tali tentativi, nell’interesse della nostra categoria professionale e della collettività, comprese le sue emanazioni pubbliche e private”.

“Chiudiamo questo nostro comunicato manifestando la nostra disponibilità a collaborare con l’amministrazione comunale di Grosseto e con i diversi soggetti coinvolti, per individuare soluzioni tecniche fondate su criteri scientifici aggiornati e condivisi, anche in accordo con la normativa europea (Piano nazionale per il ripristino della natura, di cui alla Direttiva dell’Unione Europea 2024/1991) – termina il comunicato -, capaci di coniugare la tutela del verde pubblico con la sicurezza, la sostenibilità ambientale e la qualità della vita urbana”.