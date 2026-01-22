Sicurezza della strada provinciale: intervento del Consorzio di Bonifica sul fosso Albegnaccia

Home AmbienteSicurezza della strada provinciale: intervento del Consorzio di Bonifica sul fosso Albegnaccia
Tutti i lavori sono stati condotti nel rispetto delle indicazioni della Regione Toscana

di Redazione
Orbetello (Grosseto). Proseguono gli interventi di manutenzione programmata inseriti nel piano delle attività di bonifica del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

In località San Donato vecchio, nel comune di Orbetello, è stato eseguito un intervento sul fosso Albegnaccia, appartenente all’unità idrografica Albegna.

Le operazioni hanno riguardato la decespugliazione della vegetazione erbacea in eccesso nella sezione idraulica, con particolare attenzione alla sicurezza della strada provinciale di San Donato, sotto la quale scorre il corso d’acqua.

Tutti i lavori sono stati condotti nel rispetto delle indicazioni della Regione Toscana per la tutela dell’ecosistema, della flora e della fauna.

