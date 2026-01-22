Nuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend

Home GrossetoCinema GrossetoNuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend
"Buen Camino" e "La grazia" saranno in sala da venerdì 23 a domenica 25 gennaio

di Redazione
Capalbio (Grosseto). Questo weekend, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, saranno proiettati “Buen camino” di Gennaro Nunziante (con Checco Zalone) e “La grazia” di Paolo Sorrentino.

“Buen camino” sarà in sala venerdì 23 alle 16.30, sabato 24 alle 16.30 e domenica 25 gennaio alle 18.45.

“La grazia” di Paolo Sorrentino ci sarà, invece, venerdì 23 alle 18.45 e alle 21, sabato 24 alle 18.45 e alle 21 e domenica 25 gennaio alle 16.30 e alle 21.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito https://nuovocinematirreno.18tickets.it/ oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram).

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.

