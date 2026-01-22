“Scripta manent”: lettere e cartoline manoscritte in mostra all’Archivio di Stato

Grosseto. Anche quest’anno l’Archivio di Stato di Grosseto ha scelto di celebrare la Giornata mondiale della scrittura a mano con l’evento “Scripta manent”, mostra espositiva allestita in collaborazione con l’associazione grossetana “Il calamo”, da anni impegnata con positivo riscontro di pubblico nazionale e internazionale nella valorizzazione della calligrafia e degli strumenti scrittori tradizionali.

L’inaugurazione avverrà venerdì 23 gennaio alle 15.30 nella sala conferenze dell’Archivio di Stato e vedrà, accanto ai saluti istituzionali, l’intervento del presidente de “Il calamo” Ettore De Tora.

La mostra

Un’antologia di lettere e cartoline manoscritte, selezionata tra quelle pervenute all’associazione nell’ambito dei concorsi annuali banditi a partire dal 2021, accompagnerà il visitatore in un viaggio nel valore senza tempo del materiale epistolare. A completare l’esposizione concorreranno oggetti caratteristici e storici legati all’universo scrittorio e calligrafico, oltre a documentazione rappresentativa tratta da alcuni fondi dell’Archivio di Stato.

La mostra, patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Grosseto, sarà visitabile gratuitamente e senza prenotazione negli orari di apertura dell’Istituto fino al 13 febbrai.

Referenti del progetto: