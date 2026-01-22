Sorano, l’Udc: “Nessun appoggio automatico a ricandidatura di Lotti, a rischio accordo con Noi Moderati”

Grosseto. “In qualità di commissario provinciale dell’Unione di Centro (Udc) per Grosseto, ritengo doveroso intervenire pubblicamente in merito all’articolo apparso sulla stampa locale relativo alla crisi amministrativa del Comune di Sorano e alla presa di posizione di Noi Moderati a sostegno di una possibile ricandidatura del sindaco uscente”.

A dichiararlo è Gianluigi Ferrara, commissario provinciale dell’Udc.

“L’Udc non condivide né la forma, né la sostanza di quella posizione e intende dissociarsi con chiarezza da qualsiasi ricostruzione che possa far pensare a un sostegno politico automatico o predefinito su vicende che richiedono, invece, serietà, approfondimento e rispetto delle dinamiche locali – continua Ferrara -. Le crisi amministrative non possono essere liquidate come semplici ‘incidenti di percorso’, né possono essere utilizzate come strumento di propaganda o posizionamento politico. Quando un’amministrazione cade, è doveroso interrogarsi sulle cause reali, sulle responsabilità politiche e amministrative, e soprattutto sul rapporto di fiducia con la comunità”.

“L’Udc ribadisce un principio che considera fondamentale: le scelte future devono nascere dal confronto con i cittadini, dai territori e dalle competenze locali, non da dichiarazioni calate dall’alto o da valutazioni unilaterali – prosegue Ferrara –. Non spetta a partiti esterni alle dinamiche amministrative locali imporre o ‘auspicare’ candidature, ma è compito delle forze politiche responsabili costruire percorsi credibili, condivisi e trasparenti. L’Udc continuerà a mantenere una linea coerente con i propri valori: centralità della persona, rispetto delle istituzioni, serietà amministrativa e ascolto del territorio”.

“Tale presa di posizione di per sé pessima e non concordata di Noi Moderati mette subito in discussione l’accordo trovato solo pochi giorni fa nella costituzione del gruppo consiliare a Grosseto, espressione dell’area di centro del centrodestra – termina Ferrara -. Su Sorano, come su ogni altra realtà, ogni valutazione futura sarà fatta solo dopo un’analisi attenta dei fatti e un confronto reale con la comunità locale”.