“Mi chiamo Mora. Storia dei falchi pescatori di Orbetello”: il libro presentato al Casale della Giannella

Orbetello (Grosseto). Sabato 24 gennaio, alle 17, al centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’oasi Wef della laguna di Orbetello, si terrà la presentazione del libro “Mi chiamo Mora. Storia dei falchi pescatori di Orbetello”, a cura dell’autore Alessandro Troisi.

Si tratta della storia illustrata a disegni e acquerelli della coppia di falchi pescatori (Pandion haliaetus) che nidificano e vivono nella laguna di Orbetello dal 2018 ad oggi. Il libro, pubblicato da Pandion edizioni, è arricchito dai testi sia in italiano che in inglese, dall’introduzione di Fulco Pratesi, dalla prefazione di Francesco Pratesi, presidente della sezione Maremma Toscana di Italia Nostra, e dal patrocinio del progetto Falco pescatore. Alla presentazione saranno presenti Carlo Alberto e Francesco Pratesi, figli di Fulco Pratesi, e Giampiero Sammuri, responsabile del progetto Falco pescatore.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terrà al Casale della Giannella, ad Orbetello, lungo la strada provinciale 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9).

Per informazioni:

  • telefono e whatsapp 388.4231098
  • e-mail oasiorbetello@wwf.it
  • Facebook Oasi wf Laguna di Orbetello e Lago di Burano
  • Instagram: oasi_wwf_orbetello_burano.
