Bando Inail Isi: contributi a fondo perduto per investimenti in salute e sicurezza sul lavoro

Grosseto. Confartigianato informa le imprese del territorio dell’apertura del bando Inail Isi 2025, che prevede contributi a fondo perduto fino al 65% per la realizzazione di interventi mirati al miglioramento documentato dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.

Il bando

Il bando ha l’obiettivo di incentivare le aziende a investire nella prevenzione, attraverso l’acquisto di macchinari e impianti di nuova fabbricazione e, parallelamente, sostenere in modo specifico le micro e piccole imprese agricole nell’acquisto di nuove attrezzature e mezzi dotati di soluzioni innovative, capaci di aumentare l’efficienza e ridurre emissioni inquinanti, rumorosità e rischi legati alle operazioni manuali e agli infortuni.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 65% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 130.000 euro, in regime “de minimis”.

Per le imprese agricole, il contributo massimo concedibile per interventi specifici può arrivare fino a 50.000 euro per la rimozione delle coperture in cemento-amianto nei capannoni agricoli.

Beneficiari

Possono partecipare tutte le imprese con sede in Italia, iscritte alla Camera di Commercio, che non siano già risultate ammesse ai bandi Isi 2022, 2023 e 2024.

Spese ammissibili (principali)

Tra le spese ammesse rientrano:

acquisto di macchinari, impianti automatizzati e trattori nuovi;

progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

Requisiti e vincoli

Confartigianato ricorda alcune condizioni fondamentali:

non è ammesso l’acquisto di beni usati;

non è ammesso l’acquisto tramite leasing;

non devono risultare ordini, acconti, contratti o impegni giuridici vincolanti assunti prima della chiusura del portale Inali per l’inserimento della domanda online (prevista nel mese di maggio 2026).

Domande: quando presentarle

Le date di apertura della procedura informatica per l’inserimento delle domande saranno pubblicate da Inail a partire dal 26 febbraio 2026.

Informazioni

Per assistenza, supporto e chiarimenti: