“Scriabin Concert Series”: recital pianistico di JunLi He nella Chiesa dei Bigi

Grosseto. Prosegue al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto la rassegna “Scriabin Concert Series”, dedicata alla grande tradizione del pianoforte e ai suoi interpreti, organizzata dall’associazione musicale Scriabin e diretta dal maestro Antonio Di Cristofano.

Sabato 24 gennaio, alle 17.30, è in programma il recital pianistico di JunLi He, giovane interprete apprezzata per la solidità tecnica e la sensibilità espressiva.

Il costo del biglietto è di 8 euro intero, 6 euro ridotto per i soci della Fondazione Grosseto Cultura, per i soci dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e 3 euro per gli studenti dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 333.5372994.

Il concerto

Il concerto si inserisce nel percorso della rassegna come momento di approfondimento sul repertorio pianistico tra classicismo, romanticismo e primo Novecento, offrendo al pubblico un programma di ampio respiro e forte valore artistico.

L’apertura è affidata alla Sonata op.10 n. 3 di Ludwig van Beethoven, seguita dalla ballata op.38 di Frédéric Chopin.

Il recital prosegue con tre brani tratti da Estampes di Claude Debussy – Pagodes, La soirée dans Grenade e Jardins sous la pluie –, per poi proseguire con la Sonatina di Maurice Ravel. La chiusura del recital è affidata alla Rapsodia Ungherese n.6 di Franz Liszt.

La pianista

Di origine giapponese e nata a Lecco nel 2010, JunLi He studia pianoforte con i maestri Isabella Chiarotti e Vincenzo Balzani al civico istituto musicale “G. Zelioli” e alla Piano Talents Academy di Milano. Nel suo percorso di formazione ha manifestato fin dalle prime esperienze una marcata predisposizione musicale conseguendo numerosi primi premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali, tra cui il “Pozzolino”, l’Orbetello International Piano Competition Junior, il Tadini International Music Competition, il PianoTalents, il concorso “Città di Arona” e il Rome International Music Competition.