Dormitorio, Udc e Popolari civici: “Stop a rimpallo di responsabilità, serve collaborazione istituzionale”

Grosseto. “In relazione al confronto pubblico in corso sui servizi di accoglienza per le persone senza dimora a Grosseto, riteniamo opportuno richiamare l’attenzione sul valore delle considerazioni espresse da don Enzo Capitani, che hanno il merito di riportare il dibattito sul piano sociale, umano e istituzionale che gli è proprio”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i Popolari civici, con Barbara Chelli e Amedeo Gabbrielli, e l’Udc, con Gianluigi Ferrara e Camilla Terrosi.

“La gestione dell’emergenza sociale richiede sobrietà, responsabilità politica e pieno rispetto del ruolo delle istituzioni. Si tratta di una materia complessa, che non può essere ridotta a slogan o contrapposizioni di parte, ma che necessita di scelte politiche consapevoli, programmazione strutturata e continuità amministrativa – continua la nota -. È essenziale che un tema così delicato non venga utilizzato come terreno di scontro politico o di visibilità individuale, ma affrontato con serietà e senso di responsabilità, mettendo al centro la tutela delle persone più fragili e l’interesse generale della comunità. In questo quadro, è imprescindibile un’assunzione chiara di responsabilità da parte di tutti i livelli di governo. Il Comune, in quanto ente di prossimità, è chiamato a garantire risposte operative e coordinamento sul territorio; la Regione deve assicurare programmazione, risorse e indirizzi coerenti; lo Stato è tenuto a sostenere le politiche sociali con strumenti normativi e finanziari adeguati e stabili.

“Rivolgiamo pertanto un appello alle forze politiche e agli amministratori locali, regionali e nazionali affinché si rafforzi una collaborazione istituzionale leale e concreta, superando logiche di contrapposizione e rimpallo delle responsabilità. Solo attraverso un impegno politico condiviso, che coinvolga enti pubblici, terzo settore e realtà del volontariato, sarà possibile costruire risposte equilibrate, sostenibili e rispettose della dignità delle persone, andando oltre la gestione emergenziale e dando vita a percorsi strutturali e duraturi – termina il comunicato -. L’auspicio è che il confronto pubblico prosegua su un piano responsabile e istituzionale, nella consapevolezza che le politiche sociali rappresentano un ambito in cui la cooperazione tra istituzioni deve prevalere su ogni forma di conflitto politico”.