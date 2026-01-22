Puccini e Gershwin protagonisti al festival “Music & Wine”: il duo Capitelli-Calvani in concerto

Grosseto. Entra nel vivo la stagione invernale del 36° festival internazionale “Music & Wine”: dopo i sold-out registrati in ambedue gli appuntamenti precedenti, arriva un inedito quanto intrigante accostamento musicale tra due geni della musica quali Giacomo Puccini e George Gershwin, proposto dal duo pianistico formato dai romani Adolfo Capitelli e Andrea Calvani, che saliranno domenica 25 gennaio alle 17 sul palco del Museo di storia naturale della Maremma.

Il festival degli “Amici del Quartetto” organizzato in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto e Fondazione Grosseto Cultura sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini, non è nuovo peraltro a queste stimolanti operazioni musicali affinché l’ascolto dal vivo sia fatto apprezzare ad un pubblico sempre più vasto.

In questo caso, come i musicisti racconteranno, non c’è una relazione diretta e personale fra il grande operista italiano e il padre del sinfonismo americano, ma Puccini è stato un importante punto di riferimento per George Gershwin nell’ambito dell’opera lirica e del melodramma, influenzando il suo desiderio di creare opere che combinassero la musica colta e popolare americana.

Gershwin infatti considerava Puccini un esempio di eccellenza nella creazione di melodie orecchiabili e di grande impatto emotivo e le sue opere sono spesso considerate dagli studiosi come una evoluzione della tradizione operistica italiana che Puccini incarnava.

Il concerto

Infatti, venendo al programma presentato dai musicisti, dopo una prima parte interamente dedicata al grande maestro italiano con due Fantasie tratte da “Tosca” e da “Boheme”, seguirà poi la meravigliosa Rapsodia in Blue di Gershwin per un accostamento tanto inedito quanto sorprendente.

Venendo agli interpreti, il duo Capitelli-Calvani ama definirsi ironicamente “orchestra in 20 dita” poiché ha orientato la scelta dei propri programmi da concerto verso trascrizioni di brani provenienti da altri repertori, come quello sinfonico e operistico, riportando così la formazione pianistica a 4 mani ad una delle sue funzioni originarie. L’ensemble ha debuttato in Francia nel 2011 ricevendo ampi consensi di pubblico e critica che lo hanno portato nelle stagioni successive ad esibirsi in Italia, Francia, Belgio e Germania.

Come consuetudine poi, dopo la musica sarà la volta dei grandi vini del territorio presentati da “Rosae Maris”. In questa occasione toccherà alle aziende Bruni, Cacciagrande, Muralia, Tenuta Belguardo, Tenuta Dodici e Tenuta La Badiola.

I posti a sedere al Museo sono limitati e solo su prenotazione all’associazione Amici del Quartetto (tel. 333.9905662 -anche Whatsapp- e-mail amiquart@gmail.com).

Il costo dei biglietti è di 10 euro per gli interi e di 8 euro per i ridotti. I bambini fino ai 10 anni di età entrano gratis.