Trasferimento guardia medica, il Comune: “Impegnati per garantire continuità del servizio”

Orbetello (Grosseto). «Il 28 gennaio chiederemo alla Asl rassicurazioni sul servizio di guardia medica, chiedendo particolarmente che sia garantito il servizio di prossimità»: a farlo sapere è l’amministrazione comunale di Orbetello, dopo lo spostamento del presidio dalla sede di Albinia all’hub della nuova casa di comunità a Neghelli.

«Il 28 gennaio – chiariscono gli amministratori – è prevista la conferenza zonale dei sindaci e quella sarà anche l’occasione per un nuovo confronto con l’azienda sanitaria per assicurarci che lo spostamento di sede non implichi un depotenziamento del servizio. Capiamo bene e facciamo nostre le preoccupazioni dei cittadini di Albinia e dell’entroterra e ne comprendiamo perfettamente le esigenze. Se per l’azienda sanitaria lo spostamento è stato imprescindibile, per il territorio è fondamentale che il servizio venga garantito, particolarmente quello a domicilio».

«Certi che le modalità di accesso al servizio di guardia medica restino invariate – conclude l‘amministrazione -, e cioè accesso nei festivi e durante la notte, previa chiamata al 116117, la nostra preoccupazione molto forte è che il trasferimento implichi una difficoltà maggiore di accesso al servizio e un maggiore affollamento del pronto soccorso del nostro presidio ospedaliero che, soprattutto durante la stagione turistica, risulta già oberato da un importante carico di pazienti. Durante l’incontro del 28, inoltre, faremo presente alla Asl l’importanza di istituire una guardia medica turistica utile ad evitare il sovraffollamento al pronto soccorso, come anticipato sopra. Sarà nostra premura informare la cittadinanza di quanto verrà espresso durante tale incontro».