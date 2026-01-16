“Comune Plastic Free”: Follonica si conferma eccellenza ambientale

Follonica (Grosseto). Per il secondo anno consecutivo, Follonica ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di “Comune Plastic Free”, confermandosi tra le amministrazioni più virtuose d’Italia.

L’annuncio ufficiale è arrivato ieri, 15 gennaio, durante la conferenza stampa a Montecitorio, alla presenza delle istituzioni nazionali e dei vertici della Onlus Plastic Free.

Il premio viene assegnato dopo una rigorosa valutazione basata su cinque pilastri: il contrasto agli abbandoni illeciti, la sensibilizzazione del territorio, la gestione dei rifiuti, la collaborazione con l’associazione e il superamento della plastica monouso.

Follonica figura tra i 141 comuni “oro” selezionati in tutta Italia e tra i soli cinque in Toscana.

Soddisfattto il vicesindaco con delega all’Ambiente, Danilo Baietti, che ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto: “Ricevere nuovamente questo riconoscimento è un motivo di grande orgoglio per tutta Follonica. Essere tra i pochi Comuni in Toscana a fregiarsi del titolo ‘Plastic Free’ non è un traguardo casuale, ma il frutto di un impegno costante e di una visione chiara sulla tutela del nostro mare e del nostro territorio. Questo premio appartiene a tutta la comunità: dall’amministrazione che pianifica politiche sostenibili, ai volontari che dedicano il loro tempo alla pulizia della città, fino ai cittadini e alle scuole. Continueremo a lavorare con determinazione per rendere Follonica un modello di sostenibilità a livello nazionale.

“Il successo di Follonica è supportato dal protocollo d’intesa con Plastic Free Onlus, che ha permesso di potenziare le campagne di educazione ambientale e di ridurre concretamente l’impatto dei rifiuti plastici nell’ecosistema locale. Insieme a Massa Marittima, Follonica guida la rappresentanza della provincia di Grosseto in questa speciale classifica del merito ecologico – termina Baietti -. La cerimonia di premiazione ufficiale, che celebrerà l’impegno dei Comuni premiati, si terrà nelle prossime settimane, confermando la città del Golfo come punto di riferimento per le politiche ambientali in Toscana”.