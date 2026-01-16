Home GrossetoRiforma della giustizia: un incontro per spiegare le ragioni del “No” al referendum
Riforma della giustizia: un incontro per spiegare le ragioni del “No” al referendum

L'iniziativa è in programma domenica 18 gennaio

di Redazione
Grosseto. Domenica 18 gennaio, un incontro, il terzo di dieci che si terranno rispettivamente nelle dieci province toscane, per capire quali possano essere le implicazioni della riforma della giustizia e perché le ragioni del No non abbiano carattere ideologico, ma siano critiche precise e strutturali.

Lo organizza il Movimento 5 Stelle regionale a margine dell’assemblea provinciale che si terrà domani a Rosignano Solvay: «Questa riforma indebolisce il Csm dividendo le funzioni dei magistrati, riducendone i poteri e introducendo sorteggi e nomine più controllabili dalla maggioranza politica del momento, aumenta il legame tra giudici e potere politico e produce un effetto di pressione indiretta – spiegano dal Movimento; anche senza ordini espliciti, un giudice o un Pm che sa di dipendere da organi più politicizzati è meno libero di agire su casi “sensibili”. L’autonomia non è solo formale, ma anche psicologica e istituzionale».

Per approfondire questi e altri punti chiave, l’appuntamento è domenica 18 gennaio, alle 14.30, alla Fondazione Il Sole Ets in viale Uranio 40 a Grosseto.

L’evento, che è organizzato insieme al comitato “Giusto dire No”, vedrà la partecipazione di Chiara Favilli (nella foto), docente di Diritto dell’Unione Europea all’Università  di Firenze, e di Andrea Quartini, Irene Galletti e Luca Rossi Romanelli, rispettivamente deputato e consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle.

Chiara Favilli

Chiara Favilli è professoressa ordinaria di Diritto dell’Unione Europea all’Università di Firenze, dove insegna Diritto dell’Unione Europea e Diritto europeo dell’immigrazione. In precedenza, è stata professoressa associata all’Università Lumsa di Roma e di Palermo. Nel 2005 Ha conseguito il dottorato di ricerca alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa.

È autrice di tre monografie (“I limiti internazionali all’espulsione degli stranieri” – 1998, “La non discriminazione nell’Unione Europea” – 2008 e “Migration law in Italy” – 2013) e di altre pubblicazioni su vari temi di Diritto dell’Unione Europea.

Dal 2024 è direttrice della rivista “Diritto, immigrazione e cittadinanza” e, dal 2012, è il membro italiano della Rete di esperti indipendenti in materia di non discriminazione promossa dalla Commissione Europea.

+Il filo conduttore della sua ricerca è lo sviluppo del processo di integrazione europea, l’impatto del diritto dell’Unione nell’ordinamento giuridico italiano e il ruolo degli Stati membri nella definizione delle politiche dell’Unione europea.

