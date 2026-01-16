Musica e solidarietà: una serata dedicata all’Avsi nella parrocchia dell’Addolorata

Grosseto. La pace non è uno slogan, ma un cammino concreto da percorrere insieme, con pazienza e responsabilità.

È questo il cuore della serata-testimonianza «La pace è una via umile, percorriamola insieme», in programma per domenica 18 gennaio alle 21, nei locali della parrocchia Maria SS. Addolorata di Grosseto (in via papa Giovanni XXIII, 4).

L’iniziativa è promossa da Avsi, organizzazione non governativa che da oltre cinquant’anni opera nei contesti più fragili del mondo attraverso progetti di cooperazione allo sviluppo e di educazione, grazie anche alla presenza attiva sul territorio del referente dell’Avsi Adolfo Ghiribelli, che ha reso possibile l’organizzazione dell’evento a Grosseto.

Ospite dell’incontro sarà Gabriele Regio, responsabile dell’Avsi per Haiti, Paese segnato da una profonda crisi sociale e istituzionale. La sua testimonianza offrirà uno sguardo diretto su come la pace si costruisca giorno dopo giorno attraverso la vicinanza alle persone, il sostegno alle comunità locali e il lavoro educativo, anche in situazioni di estrema povertà e violenza.

La serata sarà arricchita anche dal concerto della corale Puccini diretta dal maestro Walter Marzilli, con Alessandro Mersi all’organo, che accompagnerà l’iniziativa con un , unendo emozione e impegno civile.

Durante l’incontro sarà presentata anche la campagna Tende Avsi 2025-2026, che sostiene progetti educativi, sanitari e di sviluppo in Africa, America Latina, Medio Oriente ed Europa dell’Est, invitando tutti a scoprire che la pace nasce da relazioni autentiche e dal rispetto della dignità di ogni persona.

La serata è aperta a tutti: un’occasione per informarsi, ascoltare e partecipare, riscoprendo che la pace, anche quando sembra lontana, può diventare una strada percorribile insieme.