Home AmiataVerso il Piano operativo: il Comune incontra gli abitanti della frazione
AmiataNotizie dagli Enti

Verso il Piano operativo: il Comune incontra gli abitanti della frazione

L'iniziativa è in programma venerdì 16 gennaio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 45 views

Santa Fiora (Grosseto). Prosegue il percorso di ascolto e confronto promosso dal Comune di Santa Fiora per la redazione del Piano operativo comunale.

Il prossimo incontro pubblico si terrà venerdì 16 gennaio, alle 17.30, al Santa Fiora Smart Village, in località Il Pratuccio a Bagnolo. Interverranno Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora e Azzurra Radicchi, consigliera comunale con delega all’urbanistica.

Il “Santa Fiora Progetto Futuro Tour” è un laboratorio partecipativo itinerante che porta l’amministrazione comunale nelle frazioni, per incontrare direttamente cittadini, imprese, associazioni e professionisti e progettare insieme il futuro del territorio.

L’incontro sarà un’occasione concreta per condividere idee, bisogni e proposte sui principali temi che riguardano la vita del territorio, dalla mobilità all’edilizia residenziale, dall’ambiente allo sviluppo economico e culturale.

Dopo Bagnolo, seguirà l’incontro conclusivo a Santa Fiora, con data da definire.

La partecipazione è aperta a tutti.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Il paese celebra Sant’Antonio Abate: festa degli animali...

“Cinigiano 2031”: un piano da oltre 20 milioni...

Restaurata la chiesa della Madonna dell’Incoronata: “Più sicurezza...

Incidente lungo la strada del Cipressino: tre persone...

Adf, al via l’installazione dei nuovi contatori

Concessioni demaniali marittime di Santa, pubblicato il bando...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: