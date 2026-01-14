Verso il Piano operativo: il Comune incontra gli abitanti della frazione

Santa Fiora (Grosseto). Prosegue il percorso di ascolto e confronto promosso dal Comune di Santa Fiora per la redazione del Piano operativo comunale.

Il prossimo incontro pubblico si terrà venerdì 16 gennaio, alle 17.30, al Santa Fiora Smart Village, in località Il Pratuccio a Bagnolo. Interverranno Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora e Azzurra Radicchi, consigliera comunale con delega all’urbanistica.

Il “Santa Fiora Progetto Futuro Tour” è un laboratorio partecipativo itinerante che porta l’amministrazione comunale nelle frazioni, per incontrare direttamente cittadini, imprese, associazioni e professionisti e progettare insieme il futuro del territorio.

L’incontro sarà un’occasione concreta per condividere idee, bisogni e proposte sui principali temi che riguardano la vita del territorio, dalla mobilità all’edilizia residenziale, dall’ambiente allo sviluppo economico e culturale.

Dopo Bagnolo, seguirà l’incontro conclusivo a Santa Fiora, con data da definire.

La partecipazione è aperta a tutti.